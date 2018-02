Spotlight, pour mettre fin à la violence à l'encontre de femmes

Viol, mutilations génitales féminines, violence domestique, les violences de toutes formes frappent aujourd'hui des centaines de millions de femmes et de filles dans le monde, quel que soit leur milieu socioéconomique, géographique ou leur niveau d'éducation.

Pour mettre fin à ces violences, l'Union européenne et les Nations Unies ont lancé à New York, en marge de l’Assemblée générale, en septembre dernier, l'initiative « Spotlight ».

De nombreuses personnes engagées et de renommée internationale sont intervenues en faveur de l'initiative.

Dans cette édition d'Escale nous tendons le micro à quelques-unes d'entre elles. Elles soulignent notamment que mettre fin aux violences à l'encontre des femmes est une question de société, qui concerne tout le monde, tant les hommes que les femmes.

Interview (ordre de parution) :

Inna Modja, chanteuse malienne

Nafissatou Diop, Directrice du programme conjoint UNICEF UNFPA pour l'élimination totale des mutilation génitales féminines

Mariatou Koné, Ministre du genre de la Côte d'Ivoire

Madeleine Tolno, exciseuse reformée et présidente de l’AFAF (Association des femmes pour l’avenir des femmes)

Interviews : Florence Westergard et Cristina Silveiro

Présentation et production : Cristina Silveiro

Prise de son : Fatima Gomez , Alban Mendes de Leon, Carlos Macias et Florence Westergard