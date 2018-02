Soudand du Sud : les humanitaires demandent 3,2 milliards de dollars pour aider les Sud Soudanais

Alors que Le Soudan du Sud est dans sa cinquième année de conflit, le Haut Commissaire pour les réfugiés, Filippo Grandi, et le Coordonnateur des secours d’urgence de l'ONU, Mark Lowcock, ont lancé jeudi un appel de fonds de 3,2 milliards de dollars pour soutenir les Sud Soudanais.

« C’est une crise avec des vulnérabilités très aigues où 85% des réfugiés sont des femmes et des enfants, et 63% des enfants ont moins de 18 ans», a déploré le Haut-commissaire pour les réfugiés, Filippo Grandi lors du lancement de l’Appel à Nairobi, au Kenya .

« Nous voyons dans les camps de la région une croissance de la violence – souvent de la violence sexuelle et basée sur le genre. Et bien sûr, à l’intérieur du pays, nous voyons plusieurs types de violence, y compris des viols, des recrutements forcés de mineurs et d’autres abus terribles » a déploré le Haut-commissaire pour les réfugiés, Filippo Grandi suite à sa visite dans le camp de Kakuma dans le nord du Kenya.

Près de la moitié des fonds seront destinée aux réfugiés fuyant la situation dans le pays, alors que 1,7 milliard de dollars iront à l'assistance pour les personnes dans le besoin à l'intérieur du pays.

La Haut-commissaire a souligné que l'impact de la crise sur les populations s'aggrave et que les chiffres augmentent. Le nombre de réfugiés devrait dépasser les trois millions d’ici la fin de l’année, ce qui en fait la plus grande crise de réfugiés en Afrique depuis le milieu des années 1990.

Filippo Grandi a dit être particulièrement frappé cette fois par le manque d'espoir qui s'installe chez les Sud Soudanais et qui selon lui serait lié aux violations de la cessation des hostilités.

Près de 2,5 millions de Sud-Soudanais ont déjà fui le pays et environ 7 millions ont besoin d’une aide humanitaire.

(Extrait sonore : Filiipo Grandi, Haut-commissaire pour les réfugiés )