Myanmar : les opérations militaires sont un modèle établi de domination contre les groupes ethniques, dénonce une experte onusienne

” Ce que le gouvernement du Myanmar décrit comme des opérations militaires et de sécurité sont en fait un modèle établi de domination, d’agression et de violations contre les groupes ethniques », a déclaré jeudi la rapporteure pour les droits de l’homme au Myanmar, Yanghee Lee, à l'issue de sa mission d'évaluation dans la région.

Selon elle les rapports récents d’attaques, contre des civils, contre des maisons et des lieux de culte; de déplacements forcés et de relogement; d’incendies de villages; d’arrestation et de détention arbitraire; d’actes de torture et de disparition forcés, sont des actes dont sont accusées les forces militaires et de sécurité depuis des générations.

« Ces actes, attribués aux forces de sécurité et à l’armée, qui ont de façon justifiée provoqué une indignation internationale, réveillent au Myanmar un sentiment de déjà vu », a conclu la rapporteure.

Yanghee Lee a dû faire cette déclaration depuis Séoul, capitale de la Corée du Sud, car les autorités birmanes refusent de coopérer avec elle depuis qu'elle a effectué en 2017une mission d’évaluation sur la situation des droits de l’homme au Myanmar, y compris celle des groupes ethniques comme les Rohingya.

Pour mener son évaluation à terme, l’experte s’est récemment rendue au Bangladesh et en Thaïlande, où elle a rencontré des réfugiés, des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes et des représentants de groupes ethniques.

(Extrait sonore : Yanghee Lee, rapporteure pour les droits de l’homme au Myanmar)