MGF: plus de 200 millions de jeunes filles et de femmes ont été victimes de mutilations sexuelles dans le monde

On estime que plus de 200 millions de jeunes filles et de femmes, toujours en vie, ont été victimes de mutilations sexuelles pratiquées dans 30 pays africains, du Moyen Orient et de l’Asie où ces pratiques sont concentrées

Elles sont pratiquées le plus souvent sur des jeunes filles entre l’enfance et l’âge de 15 ans

Elles peuvent provoquer de graves hémorragies et des problèmes urinaires, et par la suite des kystes, des infections, la stérilité, des complications lors de l’accouchement, et accroître le risque de décès du nouveau-né.

Madeleine Tolno est de Guinée Conakry est sage-femme et ancienne exciseuse . Elle a commencé la lutte contre l'excision il y a 20 ans . En Guinée, l'excision est une norme et tout le monde la pratique. Elle explique son histoire lors de son passage à NY dernièrement.

(Interview : Madeleine Tolno, de Guinée Conakry est sage-femme et ancienne exciseuse. Propos recueillis par Florence Westergard)