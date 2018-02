Maldives: l’ONU appelle le gouvernement des Maldives à faire respecter la Constitution et l’État de droit et à lever l’état d’urgence

Le Secrétaire général de l'ONU, s'est dit gravement préoccupé par la situation qui prévaut aux Maldives. Dans une déclaration , António Guetrres s'est notamment inquiété de la proclamation de l’état d’urgence et l’entrée des forces de sécurité dans les locaux de la Cour suprême.

Il a exhorté le gouvernement des Maldives à faire respecter la Constitution et l’État de droit, à lever l’état d’urgence le plus tôt possible et à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sûreté et la sécurité de la population du pays, y compris les membres du système judiciaire

Lundi, le Président des Maldives, Abdulla Yameen, a décrété l’état d’urgence et fait arrêter mardi deux juges de la Cour suprême et un ancien Président.

Vendredi, António Guterres avait rappelé que les Nations Unies restaient disposées à faciliter des négociations pour sortir le pays de l’impasse politique suite à la décision de la Cour suprême ordonnant la libération des chefs de l’opposition condamnés et la réintégration de 12 membres du Parlement.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) avait également exhorté les autorités maldiviennes à respecter pleinement la décision de la Cour suprême, qui a également annulé la condamnation de l’ancien Président Mohamed Nasheed et ordonné de réexaminer son cas.

(Mise en perspective : Cristina Silveiro)