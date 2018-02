Libye : entre 5.000 et 8.000 migrants dans les centres de détention officiels, selon l'ONU

Après le lancement le 25 janvier dernier de l’appel de fonds humanitaire 2018, la Coordinatrice humanitaire de l’ONU pour la Libye poursuit sa tournée européenne pour attirer l’attention sur « les difficultés rencontrées par les Libyens pour subvenir à leurs besoins fondamentaux ». Lors de l’étape suisse et de Genève, Mme Maria do Valle Ribeiro a ainsi rencontré ce lundi au Palais des Nations les représentants des pays donateurs en insistant une nouvelle fois sur le sort des populations libyennes qui souffrent encore d’un climat de violence et de la crise politique.

En lançant cet appel de fonds de 313 millions de dollars pour aider 940.000 personnes en Libye, « notre message fondamental aux pays donateurs, c'est de ne pas oublier l'impact humanitaire de la crise en Libye et d'être prêt à soutenir les efforts de la communauté humanitaire », a fait remarquer Mme Ribeiro lors d'un entretien avec ONU-Infos.

Si les fonds aideront à renforcer les capacités des familles à faire face aux pressions liées à l'instabilité et au déclin économique, les organismes humanitaires notent qu'il s'agit avant tout de venir en aide aux plus de 1,1 million de civils dans le besoin en Libye et qui doivent faire face à la détérioration des conditions de vie sur place. L'urgence, selon la Coordinatrice humanitaire, est d'assurer l'accès au service de base pour les déplacés internes, les rapatriés, ainsi que les migrants, réfugiés et demandeurs d'asile.

Concernant ce groupe de « personnes vulnérables », la Représentante spéciale adjointe de la Mission d'appui des Nations Unies pour la Libye a indiqué qu'« entre 400.000 à 500.000 migrants et réfugiés ont besoin d'une assistance humanitaire même mais s'il y a sûrement jusqu'à 800.000 à 900.000 migrants en Libye ». « Tous ces migrants sont victimes des réseaux des trafiquants et victimes des pires abus et des violations des droits de l'homme », en raison notamment de la prolifération des « groupes armés qui se livrent à la contrebande, au trafic et à l'exploitation des réfugiés et des migrants ».

A cet égard, la Coordinatrice humanitaire des Nations Unies note qu'« entre 5.000 et 8.000 migrants et réfugiés sont dans les centres de détention officielle et qui se trouvent dans des conditions particulièrement pénibles ». Et près de 17.000 migrants ont accepté jusqu'ici le programme de rapatriement volontaire établi par l'Agence de l'ONU pour les migrations (OIM),

Par ailleurs, le dernier bulletin humanitaire de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés (HCR) daté du 2 février souligne qu'environ 1.428 réfugiés et requérants d'asile ont été libérés de ces centres de détention depuis l'année dernière en 2017, dont 316 depuis le début de cette année.

En outre, il y a près de 181.000 déplacés internes en Libye et plus de 46.000 personnes enregistrées comme réfugiés ou demandeurs d'asile dans ce pays. En janvier dernier seulement, 1609 réfugiés ont demandé la protection du HCR, notamment des requérants d'asile originaires du Soudan (43%), de l'Erythrée (30%), de Syrie (10%), d'Ethiopie (5%), en plus des ressortissants d'autres nationalités présentes en Libye. Selon le HCR, les ressortissants syriens restent dans l'ensemble la plus importante communauté enregistrée auprès du HCR (48% – 22.313 personnes), suivie des Palestiniens (15% – 7.025 personnes) et des Erythréens (12% – 5.632 personnes).

Dans tous les cas, pour tous les organismes humanitaires présents en Libye, le défi reste « l'accès qui reste un problème très difficile en Libye ». « Du point de vue géographique, c'est un vaste pays et donc plus de logistique. La situation sécuritaire reste un défi qui fait que les humanitaires ne peuvent pas se rendre partout », conclut Mme Maria do Valle Ribeiro.

(Extrait sonore : Mme Maria do Valle Ribeiro, Coordinatrice humanitaire de l'ONU et Représentante spéciale adjointe de la Mission d'appui des Nations Unies pour la Libye ; propos recueillis par Alpha Diallo)