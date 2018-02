Kosovo : la stratégie d'élargissement de l'UE pour les Balkans ouvre la voie à une résolution durable des différends

Zahir Tanin, Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK), a déclaré qu'hier, la nouvelle stratégie d'élargissement de l'Union européenne pour les Balkans occidentaux a été lancée. Il s'agit selon lui du plus ambitieux et plus vaste cadre d'engagement depuis le Sommet de Thessalonique en 2003, puisqu'il ouvre la voie à une intégration conditionnée par les réformes politiques et socioéconomiques, ainsi qu'à la réconciliation et à la résolution durable des différends. Les réactions étaient mitigées au Kosovo, mais les dirigeants de Pristina ont souligné l'importance de cette nouvelle stratégie pour réaliser les aspirations du Kosovo à rejoindre l'Union européenne. Dans le cadre de ce nouveau dialogue, il est clair que la normalisation des relations entre Belgrade et Pristina est une condition préalable pour concrétiser cette aspiration, a souligné le Représentant spécial.

Or, en dehors de contacts officiels ou officieux de haut niveau entre Pristina et Belgrade, cela fait plus d'un an que, au niveau technique, le dialogue a produit peu de progrès substantiels, a constaté M. Tanin. « Un certain nombre d'accords ne sont toujours pas mis en œuvre, dont celui, crucial, qui prévoit la création de l'association ou communauté des municipalités à majorité serbe du Kosovo prévue par le premier accord sur les principes gouvernant la normalisation des relations. 2018 peut présenter une nouvelle opportunité pour relancer ce dialogue », a affirmé le haut fonctionnaire.

Le 22 décembre, 43 membres de l'Assemblée du Kosovo appartenant à la coalition au pouvoir, mais sans la participation de la Liste serbe, ont signé une demande de convocation d'une session extraordinaire de l'Assemblée en vue d'abroger une loi adoptée en août 2015 qui exprimait un soutien aux travaux des Chambres spécialisées pour le Kosovo et du Bureau du Procureur spécialisé. Cet effort a soulevé de graves préoccupations au sujet de l'engagement du Kosovo en faveur de la justice et de l'application impartiale de l'état de droit, a analysé M. Tanin. « Le Président de l'Assemblée du Kosovo m'a assuré que les dirigeants de Pristina respecteraient leurs obligations internationales », a-t-il ajouté, avant de préciser que cette juridiction n'a pas pour intention de prendre pour cible une communauté spécifique, mais s'intéresse uniquement à la responsabilité pénale individuelle.

Le meurtre en plein jour, le 16 janvier à Mitrovica-Nord, d'une importante personnalité politique serbe du Kosovo et dirigeant de l'Initiative citoyenne Serbie, Démocratie et Justice, Oliver Ivanović, a constitué une véritable onde de choc, ressentie bien au-delà du nord du Kosovo, a relaté M. Tanin. Les dirigeants politiques de Belgrade et Pristina, ont condamné cet assassinat et le Président serbe, M. Aleksandar Vučić, s'est rendu en personne au Kosovo peu après, pour rappeler aux communautés serbes du Kosovo que la paix est d'une importance capitale. Mais si Belgrade coopère à l'enquête menée par les autorités kosovares, des préoccupations demeurent sur l'efficacité de l'échange d'informations. « Un échec à identifier les meurtriers ne serait pas seulement un terrible déni de justice, mais fragiliserait aussi la confiance de part et d'autre », a prévenu le chef de la MINUK.

La communauté internationale continue de prêter assistance aux institutions du Kosovo pour promouvoir la justice, l'état de droit et les droits de l'homme. Son Gouvernement a approuvé quatre projets de lois au sujet du fonctionnement du système judiciaire afin de renforcer son efficacité et sa transparence, s'est félicité le Représentant spécial. Le Représentant spécial a également noté la décision du gouvernement du Kosovo visant à reconnaître et vérifier le statut des victimes de violences sexuelles, y compris s'agissant de l'attribution de pensions mensuelles aux survivants, et la nomination par le Premier Ministre du Kosovo, Ramush Haradinaj, de la Vice-Présidente de la Commission des personnes portées disparues. De nombreux défis demeurent, dont la grâce présidentielle pour trois individus inculpés du meurtre en 2001 de cinq membres de la famille Hajra, dans une embuscade automobile. « Les protections des droits de l'homme ne devraient pas être fragilisées par des considérations politiques ou ethniques, sous peine de jeter une ombre sur les promesses d'une société fondée sur l'état de droit ».

En dépit des divergences, je suis persuadé que les dirigeants de Priština et Belgrade comprennent les défis qu'il leur reste à relever dans les meilleurs délais, a ajouté le Représentant spécial en conclusion.

(Extrait sonore : Mise en perspective par Jérôme Bernard)