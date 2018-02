Kenya : le Bureau des droits de l'homme de l'ONU préoccupé par les intimidations contre les médias

Le Bureau du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme s'est préoccupé ce vendredi à Genève par la poursuite de la suspension de trois chaînes de télévision au Kenya. Selon les services du Haut-Commissaire Zeid, cette décision a été prise il y a trois jours quand le Gouvernement a accusé ces médias de « complicité » pour avoir diffusé des images de la « cérémonie d'inauguration » ou de « prestation de serment » du leader de l'opposition, Raila Odinga.

« Nous comprenons que cette suspension reste toujours en vigueur en dépit d'une ordonnance provisoire rendue par une Haute Cour du Kenya, demandant au gouvernement d'autoriser les stations de télévision à reprendre leur transmission », a déclaré le porte-parole du Haut-Commissariat lors d'un point de presse ce vendredi à Genève. « Nous appelons les autorités kenyanes à respecter et à appliquer la décision judiciaire. Nous sommes également préoccupés par les tentatives du gouvernement d'interférer sur le droit à la liberté d'expression en avertissant que la participation à la « cérémonie d'inauguration » de Raila Odinga entraînerait la révocation des licences des télévisions. Les médias qui ont ignoré cet avis ont été fermés », a ajouté Rupert Colville.

Dans ces conditions, le Haut-Commissariat « exhorte le gouvernement et l'opposition à œuvrer à la résolution de la situation actuelle par le dialogue, dans le respect de l'état de droit et des droits fondamentaux tels que la liberté d'expression, d'association, de réunion et de la participation politique ».

Mardi dernier les partisans de l'opposant kényan s'étaient réunis au parc Uhuru au centre de Nairobi pour la prestation de « serment » du leader de l'opposition Raila Odinga. L'Autorité des communications kényane a ensuite bloqué la diffusion de trois chaînes de télévision privées – Citizen TV, NTV, et KTN News qui assuraient la transmission de la cérémonie du chef de l'opposition. Mais hier jeudi après-midi, la Haute Cour de Nairobi a ordonné que ces chaînes soient autorisées à reprendre l'antenne dans l'attente d'un jugement sur le fond.

(Extrait sonore : Rupert Colville, porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU)