Forum de la Jeunesse : L’implication des jeunes dans le processus de paix

Lors du Forum de la jeunesse organisé chaque année au siège de l’ONU à New York et qui a réuni plus de 700 jeunes, 51 représentants de gouvernements et des ministres, cette platforme a donné l’occasion à ces jeunes de participer à de nombreux èvénements. Le thème de cette année était ‘'Le rôle des jeunes dans l'édification de la viabilité et à la résilience des communautés urbaines et rurales'.

Ce forum de 2 jours a permis de discuter du rôle des jeunes dans toute prises de décision. Pour Liriane YANKOUA, Secrétaire générale de la Platforme internationale des réseaux Jeunesses francophones (PIRJEF) un des évènements qui l’a beaucoup marqué était sur l’implication des jeunes dans le processus de paix. C’est une thématique qui l’ a beaucoup parlée car ”surtout avec la montée de l’extrèmisme, la paix est fragile et les jeunes sont les premières victimes mais sont les personnes qui peuvent impulser cette paix. Si on veut une paix durable il faut impliquer les jeunes” .

Interview : Liriane YANKOUA, Secrétaire générale de la Platforme internationale des réseaux Jeunesses francophones (PIRJEF) ; propos recueillis par Florence Westergard)