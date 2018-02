Forum de la jeunesse: C’est nos différences qui nous permettent de vivre

Le Forum de la jeunesse organisé chaque année au siège de l'ONU à New York a réuni plus de 700 jeunes, 51 représentants de gouvernements dont 24 Ministres. Sur le thème ‘Le rôle des jeunes dans l’édification de la viabilité et à la résilience des communautés urbaines et rurales’, ce forum de 2 jours ont permis de discuter le rôle des jeunes dans toute prises de décision

Diabate Ibrahima, Coordonnateur de la Plateforme Internationale des Réseaux Jeunesse Francophones (PIRJEF) a participé à cette rencontre. Avec le soutien de l'OIF elle permet entre autres de promouvoir l'usage de la langue française dans le respect de la diversité culturelle et favoriser l'accès des jeunes aux opportunités. Au micro d’ONU Info il explique pourquoi les jeunes doivent s'impliquer dans les prises de décisions des gouvernements ainsi que les plus grands défis que rencontrent les jeunes en Afrique.

( Interview : Diabate Ibrahima, Coordonnateur de la Plateforme Internationale des Réseaux Jeunesse Francophones (PIRJEF) ; propos recueillis par Florence Westergard)