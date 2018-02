Droits des palestiniens : Lancement des travaux 2018 du Comité sur fond de tensions sur le terrain

Inauguration ce matin, des travaux de 2018 du Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien. Séance marquée par la présence du Secrétaire général des Nations Unies. Le Président du Comité, l'Ambassadeur du Sénégal, Fodé Seck, s'est inquiété de la dégradation des relations inter-palestiniennes, du sous-financement de l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies qui vient en aide aux réfugiés palestiniens et plus généralement de la situation sur le terrain.

Auparavant, lors de son intervention liminaire, António Guterres avait estimé que les tendances négatives sur le terrain ont le potentiel de créer une situation irréversible incompatible avec la réalisation des aspirations nationales, historiques et démocratiques légitimes des Israéliens et des Palestiniens de coexister pacifiquement dans deux États.

António Guterres a déclaré que des décennies de convergence et un consensus mondial pourraient s’éroder, rendant l’action concertée plus difficile à réaliser, à un moment où elle est plus importante que jamais.

Le Secrétaire général a averti que la construction et l’expansion des colonies en cours constituaient un obstacle majeur à la paix et qu’il fallait y mettre un terme et inverser la tendance. Il a ajouté que la violence et l’incitation continuent d’alimenter un climat de peur et de méfiance.

Le Secrétaire général a ajouté qu’il était extrêmement préoccupé par le fait que le dernier déficit du financement de l’UNRWA nuirait gravement à la capacité de l’Office de s’acquitter de son mandat et de préserver des services essentiels tels que l’éducation et les soins de santé pour les réfugiés palestiniens.

António Guterres a réitéré qu’il n’y a pas de plan B. Une solution à deux États est le seul moyen de réaliser les droits inaliénables du peuple palestinien et d’assurer une solution durable au conflit.

(Extrait sonore : Fodé Seck, Représentant spécial du Sénégal auprès des Nations Unies, Président du Comité pour les droits inaliénables du peuple palestinien)