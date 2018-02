CPI : la Procureure annonce l’ouverture d’examens préliminaires concernant les Philippines et le Vénézuela

La Procureure de la Cour pénale internationale (CPI), Fatou Bensouda, a annoncé jeudi avoir ouvert un examen préliminaire sur des crimes présumés commis aux Philippines et au Venezuela, deux pays partis au Statut de Rome et que la Procureure suit de près depuis 2016.

« Après avoir minutieusement examiné, en toute indépendance et impartialité, un certain nombre de communications et de rapports au sujet de crimes susceptibles de relever de la compétence de la Cour pénale internationale, j’ai décidé d’entamer un examen préliminaire dans chacune des situations en cause », a expliqué Mme Bensouda dans une déclaration vidéo.

L’examen préliminaire relatif aux Philippines portera sur l’analyse des crimes présumés commis dans le contexte de la campagne de ‘guerre contre la drogue’ lancée par le gouvernement philippin au lendemain de l’élection de Rodrigo Duterte à la présidence du pays.

Depuis le 1er juillet 2016, des milliers de personnes auraient été tuées car elles auraient illégalement consommé des drogues ou se seraient livrées au trafic de stupéfiants. Rien que pour le second semestre de 2016, 6.100 ont été tuées selon les informations rapportées au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH).

« Tandis que certains de ces meurtres seraient survenus dans le contexte d’affrontements entre gangs ou au sein de ceux-ci, nombre des faits rapportés concerneraient des meurtres extra-judiciaires perpétrés au cours d’opérations policières de lutte contre la drogue », a déclaré la Procureure.

Concernant le Venezuela, l’examen préliminaire portera quant à lui sur l’analyse des crimes depuis avril 2017 au moins, dans le contexte des manifestations et des troubles politiques y afférents.

« En particulier, les forces de l’ordre de cet État auraient fréquemment eu recours à la force de manière excessive pour disperser des manifestants ou réprimer des manifestations et auraient arrêté et détenu des milliers d’opposants véritables ou perçus comme tels, dont un certain nombre auraient subi de graves sévices et mauvais traitements pendant leur détention », a dit Mme Bensouda, tout en soulignant que des groupes de manifestants auraient également eu recours à la violence, « faisant des morts et des blessés au sein des forces de l’ordre ».

Fin août, l’ONU avait dénoncé un usage excessif de la force par les autorités vénézuéliennes. Des actions qui ont donné l’impression que « ce qu’il reste de la vie démocratique au Venezuela est en train d’être écrasé », avait alors déclaré le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Zeid Ra’ad Al Hussein.

La Procureure espère compter sur la coopération des autorités

Au regard du Statut de Rome, la responsabilité d’enquêter sur les responsables de crimes internationaux et de les poursuivre incombe en premier lieu aux juridictions nationales, a dit la Procureur qui a insisté sur le fait qu’un examen préliminaire ne constitue nullement une enquête, « mais un processus au cours duquel les informations disponibles sont examinées afin de déterminer, en toute connaissance de cause, s’il existe une base raisonnable justifiant l’ouverture d’une enquête au regard des critères posés par le Statut de Rome ».

Conformément au principe de complémentarité, pierre angulaire du système juridique instauré par le Statut de Rome, et dans le cadre de chaque examen préliminaire, le Bureau de la Procureure de la CPI contactera les autorités nationales concernées dans le but d’aborder et d’évaluer toute enquête et toute poursuite pertinentes menées à l’échelon national.

« Mon Bureau tiendra également dûment compte de l’ensemble des observations et des points de vue qui lui seront transmis au cours de chaque examen préliminaire, guidé exclusivement par les exigences du Statut de Rome », a précisé Mme Bensouda.

Aucun délai n’est fixé par le Statut de Rome quant à la durée de l’examen préliminaire. En fonction des faits et des circonstances propres à chaque situation, la Procureure pourra décider s’il convient d’ouvrir une enquête, sous réserve d’un éventuel examen judiciaire, de continuer à recueillir des informations afin de rendre une décision suffisamment motivée en fait et en droit, ou de ne pas ouvrir d’enquête s’il n’existe pas de base raisonnable permettant de le faire.

Mme Bensouda a rappelé que son Bureau s’acquitte de la mission qui lui incombe « en toute indépendance et en toute impartialité » conformément à son mandat et aux instruments juridiques de la CPI en vigueur. « Ce faisant, nous espérons pouvoir compter sur la totale coopération des autorités nationales concernées aux Philippines et au Venezuela », a-t-elle conclu.

(Extrait sonore: Fatou Bensuoda, Procureure de la CPI)