Contre-terrorisme: malgré les revers militaires la menace de l’EIIL continue de peser, selon l’ONU

Bien qu'elle ait connu des succès militaires significatifs au cours des huit derniers mois, la lutte contre l'EIIL est loin d’être terminée, a affirmé le Secrétaire général adjoint au nouveau Bureau des Nations Unies contre le terrorisme, Vladimir Voronkov jeudi devant le Conseil de sécurité.

« Malgré des revers militaires significatifs subis par l'EIIL en Iraq, en République arabe syrienne et aux Philippines l’année dernière, le groupe et ses affiliés continuent de représenter une menace importante et en constante évolution dans le monde », a déclaré Vladimir Voronkov lors de son exposé du Secrétaire général sur le menace que pose l'EIIL à la sécurité internationale.

Selon le chef du Bureau de l'Onu pour la lutte contre le terrorisme l’EIIL n’est plus axé sur la conquête et la détention de territoires. Il a été contraint de s’adapter et de se concentrer principalement sur un groupe de personnes « plus petit et plus motivé, qui reste déterminé à inspirer, à rendre possible et à mener des attaques ».

L'EIIL est maintenant organisé comme un réseau mondial avec une hiérarchie plate et moins de contrôle opérationnel sur ses filiales, a précisé Vladimir Voronkov.

Aussi, même si le flux de combattants terroristes étrangers s'est presque estompé, ceux qui rentrent chez ceux et ceux qui se réinstallent ailleurs, continuent de poser une menace considérable à la sécurité internationale.

« La machine de propagande mondiale de l’EIIL, la quantité et la qualité de ses produits, continuent de se détériorer. Cependant, ses membres et sympathisants sont toujours en mesure d’utiliser les médias sociaux, y compris les technologies de cryptage et les outils de communication du « dark web », pour communiquer, coordonner et faciliter des attaques », a averti le Secrétaire général adjoint.

Il a par ailleurs signalé que les revenus de l'EIIL avaient chuté de plus 90% depuis 2015, notamment avec la perte des revenus pétrolier en Syrie, mais que le groupe parvenait toutefois à générer des rentrées d'argent à travers l'extorsion et la détention de points de contrôle.

Vladimir Voronkov a présenté quatre observations devant les quinze, dont la nécessité de mettre en œuvre pleinement le cadre international robuste qui existant, et de trouver les moyens d'engager les jeunes désenchantés âgés de 17 à 27 qui constituent les principaux nouveaux recrutés par l'EIIL.

« L'EIIL reste une véritable menace mondiale qui exige une réponse multilatérale urgente et concertée », a conclu le chef de la lutte antiterroriste de l'ONU.

(Extrait sonore : Vladimir Voronkov, Secrétaire général adjoint au Bureau des Nations Unies contre le terrorisme)