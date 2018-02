Bangladesh : l'arrivée de la mousson et de ses fortes pluies menacent les camps rohingyas

L'arrivée de fortes intempéries dans les camps de réfugiés rohingyas au Bangladesh préoccupe les agences de l'ONU sur le terrain. En terme d'accès à l'eau potable et à des infrastructures d'hygiène, l'arrivée de la mousson menace la vie des réfugiés. Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), au moins 100.000 personnes doivent être relocalisées pour éviter inondations et glissements de terrain.

En attendant, les résultats d'une analyse initiale des risques, en cartographiant le plus vaste camp de réfugiés au monde à Kutapalong et Balukhali qui abrite plus de 569.000 réfugiés, indiquent qu'au moins 100.000 personnes seraient gravement menacées par des glissements de terrain et des inondations. « En étroite collaboration avec des experts de l'Université de Dhaka, le HCR, l'OIM et d'autres partenaires comme le Centre asiatique de préparation aux catastrophes ont réalisé cette évaluation, qui suggère que jusqu'à un tiers de la zone abritant les camps de réfugiés pourrait être inondée », a déclaré le porte-parole du HCR lors d'un point de presse ce vendredi à Genève. En conséquence, Andrej Mahecic redoute que « plus de 85.000 réfugiés pourraient perdre leurs abris et près de 23.000 autres réfugiés vivant sur des pentes raides pourraient être directement menacés par les glissements de terrain ».

En outre, les services essentiels fournis par les agences humanitaires risquent d'être emportés, notamment les latrines, les toilettes, les puits tubulaires et les centres de santé. Les routes menant aux camps pourraient être bloquées et inaccessibles aux véhicules. Ce qui compliquerait l'acheminement de l'aide d'urgence. « Il y a également un risque élevé pour la santé publique, notamment l'apparition de foyers de maladies transmissibles », a mis en garde Andrej Mahecic.

Dans ces conditions, le HCR et ses partenaires intensifient leurs efforts pour atténuer certains des impacts attendus de la prochaine saison de la mousson au Bangladesh. Le HCR a déjà pris un certain nombre de mesures pour mieux protéger les réfugiés. Il s'agit notamment de fournir aux familles des kits d'abris améliorés, notamment des sacs de sable biodégradables pour aider à ancrer les structures, qui sont plus robustes et peuvent mieux les protéger lors de fortes pluies. « De plus, nous allons commencer à relocaliser certaines familles vivant dans les parties les plus exposés du camp et qui sont les plus à risque des glissements de terrain », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, des systèmes d'alerte précoce ont été également mis en place, des campagnes d'information publiques étant également en cours pour alerter les réfugiés des risques auxquels ils pourraient être confrontés.

Toujours dans le cadre de ces préparatifs pour la mousson, l'Agence onusienne travaille avec les autorités bangladaises et d'autres organismes opérationnels afin de prépositionner des matériaux et des engins de levage. Dakha s'est également engagé à répondre à ces préoccupations tandis que les Nations Unies et leurs partenaires humanitaires ont mis en place un groupe de préparation aux situations d'urgence pour coordonner tous ces efforts.

