Yémen / PAM: 4 grues mobiles arrivent au port de Hodeïda pour accélérer la livraison d’aide

Un navire transportant quatre grues mobiles achetées par le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) et financées par l’Agence américaine pour le développement international (USAID) est arrivé au port de Hodeidah au Yémen pour accélérer la livraison de matériel de secours aux familles yéménites aux prises avec la plus grande crise de la faim au monde.

Les grues, qui seront opérationnelles immédiatement, sont nécessaires de toute urgence pour renforcer la capacité du port de Hodeidah, qui gère environ 70% des importations du Yémen, y compris les approvisionnements alimentaires et humanitaires indispensables. Avec chacune des grues mobiles capables de manipuler jusqu’à 60 tonnes, elles augmenteront considérablement le déchargement du fret humanitaire et d’autres articles de secours. L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont facilité le transfert des grues à bord du navire affrété par le PAM MV JUIST vers le Yémen.

Plus de 22 millions de personnes au Yémen ont besoin d’aide humanitaire, dont 11,3 millions de personnes dans le besoin – une augmentation de plus d’un million de personnes depuis mars 2017. Cela inclut également 8,4 millions de personnes qui dépendent entièrement de l’aide alimentaire extérieure. La plupart d’entre eux vivent dans des zones du centre et du nord du Yémen qui sont le plus rapidement et le plus économiquement accessibles via le port de Hodeidah.

“Nous remercions le gouvernement américain pour le financement de ces grues, les gouvernements américain et britannique pour continuer à attirer l’attention sur leur importance et pour tous nos partenaires dont la collaboration et le soutien nous ont finalement aidés à entrer au Yémen”, a déclaré le directeur exécutif du PAM, David Beasley. “Les vrais gagnants sont les habitants du Yémen, parce que le port de Hodeida est une bouée de sauvetage humanitaire pour des millions de personnes qui sont au bord de la famine. Nous nous engageons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer un flux constant de nourriture et de fournitures vitales pour le pays ”

Les grues augmenteront la capacité du port, mais plus de travail est nécessaire, a noté Beasley. “Pour éviter une catastrophe encore plus grave, le PAM a besoin d’un meilleur accès et d’un dédouanement rapide et sans heurt des envois”, a-t-il déclaré.

Depuis août 2017, le PAM fournit une aide alimentaire mensuelle à près de sept millions de personnes au Yémen, soit le double du nombre de personnes qu’il a pu aider au premier semestre de 2017.

En janvier, le PAM espère atteindre 7 millions de personnes, mais comme les mois précédents et en raison de contraintes financières, seulement la moitié de ces personnes reçoivent des rations alimentaires complètes, les autres recevront une ration plus petite couvrant 60% de leurs besoins. Le PAM a besoin de 303 millions de dollars pour soutenir le soutien vital jusqu’à juin 2018.

(Interview: Deborah Nguyen, porte-parole du PAM; propos recueillis par Cristina Silveiro)