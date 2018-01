Rwanda : faute de fonds, le PAM et le HCR réduisent de 25% leur aide à plus de 100.000 réfugiés

Le Programme alimentaire mondial (PAM) et l'agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ont à nouveau été contraints de réduire leurs rations d'aide aux quelques 130.000 Burundais et Congolais réfugiés au Rwanda, ont annoncé les deux agences cette semaine.

«On a été obligé de couper les rations des réfugiés de 10 pourcent au mois de novembre, par manque de fonds, et malheureusement cette pénurie existe toujours et … nous avons dû couper encore les rations qu'ils reçoivent, donc il reçoivent maintenant 25 pourcent moins de ce qu'ils touchaient l'année dernière », a expliqué le porte-parole du PAM pour l'Afrique, David Orr, dans une interview à ONU Info.

Selon le PAM et le HCR c'est une situation très sérieuse car 90 pourcent de ces réfugiés dépendent complètement sur les rations et l'aide en espèce du PAM pour subvenir à leurs besoins nutritionnels.

Les agences onusiennes ont tiré la sonnette d'alarme.

Selon elles, si le manque de fonds persiste il pourrait y avoir des conséquences néfastes notamment sur la santé des plus vulnérables, les femmes allaitantes et enceintes, les personnes malades et les enfants de moins de 5 ans.

Le PAM et le HCR appellent les donateurs à trouver un moyen de financer leurs opérations en faveur de ces réfugiés, soulignant qu'ils ne sont pas là par choix «ils ont été chassés de leur pays par les troubles au Burundi et au Congo, et dépendent de nous pour leur survie au Rwanda ».

A part le Rwanda, trois autres pays d'Afrique de l'Est subissent un manque de fonds qui impacte l'aide apportée aux personnes réfugiées sur leur territoire, à savoir l'Éthiopie, le Kenya et la Tanzanie.

(Interview : David Orr, porte-parole du PAM pour l'Afrique; propos recueillis par Cristina Silveiro)