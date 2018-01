RDC: l'ONU appelle à enquêter sur le recours allégué à la force excessive lors des manifestations du 31 décembre

Le Bureau du Haut commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies (HCDH) s'est dit profondément alarmé vendredi par les actions des forces de sécurité en République démocratique du Congo (RDC) au cours des récentes manifestations à Kinshasa et dans plusieurs autres villes.

Selon le HCDH, au moins cinq personnes ont été tuées, 92 blessées et quelque 180 personnes arrêtées – dont la plupart ont été libérées. Les forces de sécurité auraient tiré à balles réelles, des balles en caoutchouc et des grenades lacrymogènes, dans certains cas à bout portant.

Le HCDH estime cependant que les chiffres des manifestations du 31 décembre pourraient être plus élevés.

« Nos collègues sur le terrain se sont vu refuser l’accès aux morgues, aux hôpitaux et aux centres de détention. Ils ont été expulsés de ces sites par les forces de défense et de sécurité et n’ont pas été en mesure de mener à bien leurs activités de surveillance des droits de l’homme », a expliqué le HCDH dans un communiqué.

Les gaz lacrymogènes qui auraient été tirés à l’intérieur de l’église par les forces de sécurité, empêchant des personnes d’assister à des services religieux et volant leurs biens personnels, consituerait selon le HCDH un développement alarmant qui empiète sur la liberté de religion ou de conviction.

Étant donné que l'environnement politique demeure tendu, les actions des forces de sécurité suggèrent une intention délibérée de supprimer les droits civils et politiques par le recours à la violence, selon le Bureau.

Le Bureau des droits de l'homme appelle les autorités à veiller à ce que les forces de sécurité ne recourent pas à une force excessive lorsqu’elles surveillent les manifestations et que les manifestations soient traitées conformément aux normes internationales, soulignant que la nécessité, la proportionnalité, la non-discrimination et la responsabilité sont des principes clés qui sous-tendent l’utilisation de la force pour la gestion des rassemblements pacifiques.

Le gouvernement devrait veiller à ce que tout le monde, y compris les opposants politiques, les journalistes et les représentants de la société civile, puisse exercer pleinement son droit à la liberté d’association, de réunion pacifique, d’opinion et d’expression.

Il devrait également y avoir des enquêtes crédibles et indépendantes sur le recours allégué à une force excessive, et les responsables de violations des droits de l’homme devraient être traduits en justice.

L’accord politique du 31 décembre en RDC a été signé il y a plus d’un an dans le cadre des efforts visant à créer un environnement propice à des élections libres, équitables et crédibles. Les mesures de confiance faisaient partie de l’Accord et devraient être pleinement mises en œuvre.

Aussi le HCDH s'aligne avec la déclaration du Secrétaire général des Nations Unies qui souligne que cet accord reste la seule voie viable pour la tenue d’élections, le transfert pacifique du pouvoir et la consolidation de la stabilité en RDC.

Le HCDH appelle encore une fois les autorités à engager un dialogue constructif avec l’opposition et à faire en sorte que le droit de tous les Congolais de participer aux affaires publiques de leur pays soit respecté.

(Extrait sonore : Elizabeth Throssell, porte-parole du HCDH)