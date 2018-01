RCA : des déplacements de populations sans précédent notés en 2017

La poursuite des violences en République centrafricaine (RCA), notamment dans le nord-ouest du pays, a généré un niveau sans précédent de déplacements de populations – jamais encore observé par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) depuis le début de la crise en 2013. Selon les statistiques à la fin décembre 2017, 688 700 Centrafricains étaient déplacés à l'intérieur de leur pays – soit une augmentation de 60 % par rapport à la fin 2016.

Parallèlement, le nombre des réfugiés centrafricains dans les pays voisins, soit 542.380, a également augmenté de 12 % par rapport à la fin 2016. Pour un pays dont la population compte environ 4,6 millions d'habitants, ces statistiques témoignent d'un niveau effroyable de souffrances et d'un grand nombre de personnes dans le besoin.

La récente éruption de violences au nord-ouest de la RCA a ainsi poussé plus de 17.000 Centrafricains à fuir vers le Tchad voisin depuis la fin décembre – soit dix fois plus que durant toute l'année 2017. Bien que cet afflux diminue au fur et à mesure d'une accalmie des combats, c'est le plus grand nombre d'arrivants centrafricains au Tchad depuis 2014. Au total, le Tchad héberge 77.122 réfugiés centrafricains. Face à ce nouvel afflux de réfugiés centrafricains, l'agence onusienne et les autorités tchadiennes ont ainsi identifié des villages hôtes au Tchad, qui soient suffisamment éloignés de la frontière pour y transférer les réfugiés.

Par ailleurs à l'intérieur de la Centrafrique, le conflit au nord-ouest de la RCA a également déplacé près de 65.000 Centrafricains vers la ville de Paoua, dont la population a aujourd'hui triplé. Les nouveaux déplacés ont indiqué au HCR que des groupes armés avaient attaqué leurs villages, incendié les maisons, pillé la nourriture et tué systématiquement toutes les personnes qui se trouvaient sur leur chemin. Selon des informations transmises par les autorités locales à nos équipes, dans le nord-ouest de la RCA, environ 15 000 maisons ont été incendiées et 487 personnes ont été tuées. Cependant, le HCR et ses partenaires craignent des chiffres plus élevés, car il n'est pas encore possible d'accéder aux endroits où les civils se cachent.

La présence d'éléments armés aux alentours de Paoua limite les activités commerciales, ce qui conduit à une forte hausse des prix des produits alimentaires. Des personnes déplacées vivent en plein air, dans les enceintes d'églises ou au sein de familles d'accueil, qui hébergent jusqu'à 20 personnes dans une seule pièce. Actuellement, les agences humanitaires estiment que près de la moitié de la population centrafricaine de 4,6 millions d'habitants sera confrontée à l'insécurité alimentaire en 2018. Au total, quelque 2,5 millions de personnes auront besoin d'aide humanitaire.

(Interview : Ibrahima Diané, porte-parole du HCR au Tchad ; propos recueillis par Alpha Diallo)