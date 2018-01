Péninsule coréenne : l’ONU se félicite des progrès lors des pourparlers

Le Secrétaire général s'est félicité mardi des progrès accomplis lors des pourparlers inter-coréens de haut niveau, le 9 janvier, en particulier de l’accord visant à atténuer les tensions militaires, à organiser des pourparlers entre militaires et à rouvrir la ligne téléphonique inter-coréenne.

Selon António Guterres, le rétablissement et le renforcement de ces canaux sont essentiels pour réduire le risque de malentendus et pour réduire les tensions dans la région.Le chef de l'ONU s'est également félicité de la décision de la République populaire démocratique de Corée d’envoyer une délégation aux Jeux Olympiques d’hiver. Comme l’a reconnu l’Assemblée générale des Nations Unies, la tenue des Jeux Olympiques peut promouvoir une atmosphère de paix, de tolérance et de compréhension entre les nations. Ceci est particulièrement pertinent sur la péninsule coréenne et au-delà.

Le Secrétaire général a saisi l'occasion pour reconnaître d’autres efforts qui ont contribué à réduire les tensions. Il espère qu’un tel engagement et de tels efforts contribueront à la reprise d’un dialogue sincère menant à une paix et une dénucléarisation durables dans la péninsule coréenne.

(Mise en perspective : Cristina Silveiro)