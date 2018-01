Mali : causes, conséquences et solutions à l’immigration clandestine dans la région de Kayes

Plus de 115 milliards de francs CFA c’est le montant envoyé par les migrants maliens à l’étranger vers le Mali chaque année. C'est ce qu'a déclaré la BAD, banque Africaine de développement. La région de Kayes est une région d'immigration à l'ouest du Mali. Et dans cette region deux familles sur trois ont leur parent à l'étranger. Une équipe de Mikado-FM vient de sillonner la localité et voir les causes, les conséquences et surtout les solutions pour empêcher les jeunes à partir. car ces immigrés participant pleinement aux développement et à l’panouissement socio-économique dela region de Kayes.

(Reportage de Sekou Gambi de Mikado-FM)