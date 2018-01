Holocauste : Nous avons tous la responsabilité de dénoncer le racisme et la violence.

Chaque année, le 27 janvier, Les Nations Unies rendent hommage à la mémoire des victimes de l’Holocauste et réaffirme son engagement contre l’antisémitisme, le racisme et toutes les autres formes d’intolérance qui peuvent conduire à une violence collective ciblée. Le 27 janvier est la date anniversaire de la libération du camp de concentration et d’extermination allemand nazi d’Auschwitz-Birkenau par les troupes soviétiques en 1945. Cette date a été officiellement choisie comme Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste par l’Assemblée générale des Nations Unies. Cette année, la Journée internationale est placée sous le thème « Éduquer pour un avenir meilleur . Notre responsabilité partagée »

Le thème met l'accent sur la dimension universelle de l'Holocauste et souligne que l'éducation sur cette tragédie devrait encourager l'humanité à rejeter fermement toutes les formes de racisme, de violence et d'antisémitisme. Dans son message le Secrétaire général, António Guterres, rappelle que « encore aujourd'hui, plus de 70 ans après la Seconde Guerre mondiale, l'antisémitisme a toujours cours et on assiste à une montée en puissance d'autres formes d'intolérance ». Il appelle à ce que nous fassions front commun contre cette normalisation de la haine car à chaque fois que les valeurs communes sont oubliées, c'est l'humanité tout entière qui est en danger.

« Nous avons donc tous la responsabilité de dénoncer rapidement, fermement et sans ambiguïté le racisme et la violence » , a-t-il-ajouté. « Et c’est grâce à l'éducation et à la compréhension mutuelle que nous pourrons bâtir un monde où la dignité de chacun et les droits de l'homme seront respectés et où nous pourrons tous vivre ensemble dans la paix ».

(Extrait sonore : António Guterres, Secrétaire général des Nations Unies)»