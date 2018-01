Holocauste : « Du désespoir à l’inspiration: le 70ème anniversaire du journal d’Anne Frank »

Le Département de l’information des Nations Unies a organisé un événement dernièrement à l’occasion du 70ème anniversaire de la publication d’Anne Frank: Le Journal d’une jeune fille.

Plus de 500 élèves du secondaire se sont rassemblés pour l’événement intitulé « Du désespoir à l’inspiration: le 70ème anniversaire du journal d’Anne Frank », afin d’honorer l’héritage d’Anne Frank et en apprendre davantage sur l’Holocauste et son impact dévastateur sur la communauté juive.

Anne, une jeune fille juive née à Francfort, en Allemagne, en 1929, a écrit un journal de ses expériences tout en se cachant des nazis à Amsterdam pendant la Seconde Guerre mondiale. Entre 1942 et 1944, alors qu’elle vivait dans un grenier avec sa famille, Anne transféra ses craintes et ses sentiments sur le papier jusqu’à sa déportation et sa mort au camp de concentration de Bergen-Belsen à l’âge de 15 ans en 1945.

Cet événement organisé par le Programme des Nations Unies pour la commémoration de l'Holocauste, le Centre Anne Frank pour le respect mutuel basé à New York, et Facing History and Ourselves de New York, avait pour objectif d'aider les élèves à mieux connaître la vie d’Anne Frank pendant l’Holocauste, la lutte de sa famille pour trouver refuge et l'histoire d'un journal inestimable pour les jeunes d’aujourd’hui

« Aujourd’hui, nous avons beaucoup à apprendre de la bravoure d’Anne Frank et de l’héritage qu’elle nous a légué », a déclaré Alison Smale, Secrétaire générale adjointe des Nations Unies à la communication mondiale a souhaité la bienvenue aux étudiants avant la projection du court métrage Anne Frank, et la lecture de passages de son Journal.

70 ans après la publication du Journal d’Anne Frank, Aurélie Kahn-Jochimek, petite-fille de survivants de l’Holocauste explique pourquoi ce journal est important pour les enfants et les prochaines générations.

Interviews :

-Aurélie Kahn-Jochimek, Coordonatrice des expositions de l'ONU et petite fille de rescapés de l'holocauste

-Roméo, 13 ans de l'école Friends Seminary de New York

-Hanni, 13 ans, élève au Robert F. Wagner Middle School de New York

Extraits sonores :

-Alison Smale, Secrétaire générale adjointe des Nations Unies à la communication mondiale

-Lecture d'extraits du Journal d'Anne Frank

_ Interviews : Florence Westergard, Pascal Sim et Agnès Pastorino

_ Production, présentation et mixage: Florence Westergard