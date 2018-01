Exploitation et abus sexuels: l'ONU déploie de nouveaux outils de communication pour renforcer sa politique de tolérance zéro

Face aux exploitations at abus sexuels qui compromettent les missions de paix des Nations Unies, le Secrétaire général de l'Organisation , António Guterres, a adopté en 2017 une nouvelle approche.

La stratégie du Secrétaire-général comporte quatre volets, dont la réorientation de la stratégie de communication afin de sensibiliser le public mondial aux problèmes de stigmatisation et de discrimination auxquels les victimes sont confrontées et en élargissant l’utilisation de la technologie et des média sociaux afin d'accroître la transparence.

Pour relever en partie ces défis, un projet pilote de six mois visant à renforcer les capacités de communiquer des missions de maintien de la paix aupres des communatés affectées par ce fléau a été financé par le gouvernement du Royaume-Uni dans le cadre de son soutien programmatique au maintien de la paix.

Il a d'abord été piloté pendant six mois dans deux missions sur le terrain, la Mission de l'ONU pour la stabilisation en RD Congo (MONUSCO) et la Mission multidimensionnelle intégrée de stabilisation des Nations Unies en Centrafrique (MINUSCA).

« En République démocratique du Congo, où le taux d'alphabétisation dans certaines régions est très bas, nous avons priorisé avec la Mission l'usage du théâtre et de la radio comme moyens d'information et de sensibilisation des communautés avoisinant les installations de la MONUSCO », selon la responsable de projet, Sophie Boudre.

La chargée de projet a mis sur pied une série d'activités à destination des communautés et d'outils de communication afin de promouvoir la politique de Tolérance Zéro des Nations Unies, aider les communautés à comprendre et identifier ce qui constitue l'exploitation et les abus sexuels, à pouvoir signaler une allégation tout en obtenant les informations vitales sur l'assistance disponible et le suivi des cas.

Grace a son succes, le projet a été prolongé d'un an et étendu au missions de paix en Haïti (MINUJUSTH) et en au Soudan du Sud (MINUSS).

(Interview: Sophie Boudre, chargee se projet d'appui a la communication des missions sur l'exploitation et les abus sexuels; propos recueillis Alban Mendes de Leon)