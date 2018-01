Égypte : les exécutions ne devraient pas être utilisées comme moyen de combattre le terrorisme selon l’ONU

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a exprimé sa profonde préoccupation vendredi face aux informations selon lesquelles 20 personnes jugées par un tribunal militaire ont été condamnées à mort et exécutées en Égypte.

Selon la porte-parole du Bureau du des droits de l'homme à Genève, Liz Throssell, 5 hommes ont été pendus à Alexandrie le 2 janvier et 15 autres ont été exécutés pour terrorisme le 26 décembre.

“Les civils ne doivent être jugés dans des tribunaux militaires ou spéciaux que dans des cas exceptionnels”, a déclaré la porte-parole Throssell lors d'un point de presse, ajoutant qu’il est troublant que dans tous ces cas, les garanties d’une procédure régulière et d’un procès équitable ne semblent pas avoir été suivies, car les tribunaux militaires refusent généralement les droits des accusés accordés par les tribunaux civils.

“Il est essentiel d’avoir d’une audience publique et équitable par un tribunal compétent, indépendant et impartial et que toute personne accusée d’une infraction pénale a le droit d’être présumée innocente jusqu’à preuve du contraire" a précisé la porte-parole.

Selon le Bureau, malgré les problèmes de sécurité auxquels l’Égypte est confrontée, en particulier dans le Sinaï, les exécutions ne devraient pas être utilisées comme moyen de combattre le terrorisme.

Aussi le Bureau a appelé les autorités égyptiennes à reconsidérer l’application de la peine de mort conformément à leurs obligations internationales en matière de droits de l’homme et à prendre les mesures nécessaires pour éviter toute nouvelle violation de ces garanties.

(Mise en perspective: Cristina Silveiro)