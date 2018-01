Bassin du Lac Tchad : l'ONU lance un appel de fonds de 157 millions de dollars pour venir en aide aux personnes déracinées par Boko Haram

L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et ses partenaires humanitaires ont lancé, ce mercredi, un appel de fonds inter-agence de 157 millions de dollars pour venir en aide à plus de 250.000 personnes affectées par l'insurrection de Boko Haram dans le bassin du lac Tchad. Lors du lancement du Plan régional 2018 d'aide aux réfugiés nigérians (RRRP) à Niamey, la capitale nigérienne, les 47 institutions des Nations Unies et leurs partenaires humanitaires ont insisté sur leur volonté de pourvoir aux besoins de quelque 208.000 réfugiés nigérians et leurs 75.000 hôtes au Niger, au Cameroun et au Tchad.

Des réfugiés nigérians continuent d'affluer dans des communautés pauvres et très isolées des pays voisins. Depuis son commencement en 2013, le conflit provoqué par Boko Haram a conduit au déplacement de 2,4 millions de personnes dans le nord du Nigéria ainsi qu'au Cameroun, au Tchad et au Niger. « Loin de s'estomper, la crise de Boko Haram s'éternise, » a d'ailleurs mis en garde la Haut-Commissaire adjointe du HCR lors du lancement de l'appel de fonds à l'intention des donateurs à Niamey, la capitale du Niger. « Le monde ne doit pas oublier les victimes de ce conflit meurtrier, d'autant qu'il n'y a guère d'espoir pour un retour à la paix et à la stabilité dans un avenir proche », a ajouté Kelly T. Clements.

Selon l'Agence onusienne, l'une des conséquences les plus consternantes du conflit est l'inquiétante montée de l'insécurité alimentaire et de la malnutrition aiguë chez ces populations. Plus de 7,2 millions de personnes dans le bassin du lac Tchad étaient victimes d'insécurité alimentaire en septembre 2017. « L'avenir des jeunes générations de la région est en jeu : non seulement l'insécurité alimentaire pèse sur la dignité des familles, mais elle a aussi de graves conséquences sur le développement physique et cognitif des enfants, » a fait remarquer la Haut-Commissaire adjointe du HCR.

Le conflit a également eu un impact dévastateur sur l'accès à l'éducation et les taux de fréquentation scolaire. A cet égard, le HCR rappelle que des centaines d'écoles ont été contraintes de fermer dans l'ensemble de la région où les niveaux d'éducation étaient déjà parmi les plus faibles du monde.

Par ailleurs, cet appel entend aussi subvenir aux besoins des communautés qui accueillent ces réfugiés. Pour l'Agence onusienne, les capacités d'assistance aux personnes déracinées ont atteint leur point de rupture, notamment via les infrastructures pour les services essentiels. Dans ces conditions, « une aide humanitaire s'impose pour fournir davantage de services dans différents secteurs dont le logement, la santé, l'éducation, l'eau potable et l'assainissement ».

Il faut juste rappeler que le plan d'aide aux réfugiés (RRP) de 2017 sur la crise des réfugiés et déplacés de Boko Haram, d'un montant de 241 millions de dollars, n'a été financé qu'à hauteur de 56 %.

(Extrait sonore : Romain Desclous, Chargé de la communication à la Représentation régionale du HCR pour l'Afrique de l'Ouest ; propos recueillis par Alpha Diallo)