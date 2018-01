António Guterres: le partenariat avec l'Union africaine est fondamental pour le travail de l'ONU

Le Secrétaire général, António Guterres, a déclaré samedi à Addis-Abeba, en Éthiopie, que la coopération avec l’Union africaine (UA) était essentielle pour que l’ONU puisse remplir son mandat. Les deux organisations ont signé un nouvel accord pour renforcer leur collaboration afin de faire face aux problèmes mondiaux.

«Pour les Nations Unies, le partenariat le plus important est le partenariat avec l’Union africaine», a déclaré M. Guterres, aux côtés de Moussa Faki Mahamat, Président de la Commission de l’Union africaine, en marge du 30ème Sommet de l’UA, qui rassemble des dirigeants de toute la région, cette année sur le thème «Gagner la lutte contre la corruption: un chemin durable vers la transformation de l’Afrique».

Après avoir signé le nouvel accord-cadre, le Secrétaire général a déclaré qu'à travers les trois principaux piliers de l’ONU, le développement, la paix et la sécurité et les droits de l’homme, le continent africain est essentiel pour résoudre les problèmes mondiaux.

“La communauté internationale ne pourra pas obtenir de succès dans le développement si l’Afrique ne réussit pas son développement en profitant des dividendes de sa jeunesse”, a-t-il dit, ajoutant que ni le monde ni la communauté mondiale ne seront capables d'assurer la paix et la sécurité de façon durable si l'Afrique ne parvient pas à gérer non seulement ses conflits, mais surtout à déployer de gros efforts pour prévenir et résoudre les conflits.

“Nous serons aux côtés de l’Union africaine pour respecter le rôle moteur de l’Afrique dans la résolution des problèmes africains”, a déclaré le Secrétaire général, ajoutant que l’Afrique a également accompli des progrès remarquables en matière de droits de l’homme.

“Aujourd’hui, nous parlons beaucoup de l’immigration. J’ai toujours vu les pays africains ouvrir leurs portes aux réfugiés et aux migrants “, a déclaré le chef de l’ONU, ajoutant que c’est une leçon à tirer pour d’autres parties du monde.

L’accord conclu samedi fait suite à la signature au Siège des Nations Unies en avril 2017 d’un cadre historique pour renforcer le partenariat entre l’ONU et l’UA sur la paix et la sécurité et aider les deux organisations à mieux répondre aux défis changeants des opérations de paix.

(Extrait sonore : Mise en perspective de Jérôme Longué)