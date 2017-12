Yémen : un million de personnes atteintes du choléra, selon l'OMS

L'épidémie de choléra progresse au Yémen. Un million de cas de choléra sont suspectés dans ce pays. Ce chiffre est avancé ce vendredi 22 décembre par l'Organisation mondiale de la santé.

En effet, les organisations non gouvernementales et les agences des Nations unies ne cessent de comptabiliser le nombre de contaminations et aussi celui des victimes décédées.

« Aujourd'hui, le nombre de cas suspects répertoriés au Yémen depuis la fin avril dépasse le million. Il s'agit exactement de 1.001.428 cas présumés de choléra et 2.227 décès associés », a d'ailleurs indiqué Tarik Jasarevic, le porte-parole de l'OMS, lors d'un point de presse ce vendredi à Genève.

Une épidémie « qui amplifie les souffrances du pays pris dans une guerre brutale ». D'autant que depuis la fin d'octobre de cette année, le Yémen a connu une épidémie de diphtérie qui s'est propagé rapidement en touchant 18 des 22 gouvernorats. « Plus 333 cas cliniquement diagnostiqués sont signalés, principalement dans les gouvernorats d'Ibb et de Hodeïda », a déclaré Tarik Jasarevic.

(Extrait sonore : Tarik Jasarevic, porte-parole de l'OMS à Genève ; propos recueillis par Alpha Diallo)