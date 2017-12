UNICEF: Rendre le monde numérique plus sûr pour les enfants – tout en augmentant l’accès en ligne au profit des plus démunis

Malgré la présence en ligne massive des enfants – un internaute sur trois dans le monde est un enfant – trop peu est fait pour les protéger des dangers du monde numérique et pour augmenter leur accès à un contenu en ligne sécurisé, a déclaré l’UNICEF dans son rapport annuel publié ce lundi.

« La situation des enfants dans le monde 2017: Les enfants dans un monde numérique » présente le premier regard exhaustif de l’UNICEF sur les différentes façons dont la technologie numérique affecte la vie et la vie des enfants, en identifiant les dangers et les opportunités. Le document soutient que les gouvernements et le secteur privé n’ont pas suivi le rythme du changement, exposant les enfants à de nouveaux risques et préjudices et laissant derrière eux des millions d’enfants les plus défavorisés.

« Pour le meilleur et pour le pire, la technologie numérique est maintenant un fait irréversible de nos vies », a déclaré le Directeur exécutif de l'UNICEF, Anthony Lake. « Dans un monde numérique, notre double défi est de savoir comment atténuer les inconvénients tout en maximisant les avantages d’Internet pour chaque enfant.»

Le rapport explore les avantages que la technologie numérique peut offrir aux enfants les plus défavorisés, y compris ceux qui grandissent dans la pauvreté ou touchés par des urgences humanitaires. Ceux-ci comprennent l’augmentation de leur accès à l’information, le renforcement des compétences pour le lieu de travail numérique, et la capacité de leur donner une plate-forme pour se connecter et communiquer leurs points de vue.

Mais le rapport montre que des millions d’enfants sont laissés pour compte. Environ un tiers des jeunes dans le monde – 346 millions – n'ont aucun accès en ligne, ce qui exacerbe les inégalités et réduit la capacité des enfants à participer à une économie de plus en plus numérique.

Le rapport examine également les façons dont Internet accroît la vulnérabilité des enfants, y compris l’utilisation abusive de leurs renseignements personnels, l’accès à du contenu préjudiciable et la cyberintimidation. La présence omniprésente des appareils mobiles, note le rapport, a rendu l’accès en ligne pour de nombreux enfants moins supervisé – et potentiellement plus dangereux.

En outre, les réseaux numériques comme le Dark Web et les crypto-monnaies permettent les pires formes d’exploitation et d’abus, y compris le trafic et l’abus sexuel d’enfants sur Internet.

Le rapport présente des données et des analyses sur l’utilisation en ligne des enfants et l’impact du numérique sur le bien-être des enfants, explorant les débats croissants sur la « dépendance » numérique et l’effet possible du temps d’écran sur le développement cérébral.

Parmi les nombreuses données contenues dans le rapport, on peut noter le fait que, dans le monde, 71% sont en ligne contre 48% de la population totale. On observe aussi que les jeunes Africains sont les moins connectés, avec environ 3 jeunes sur 5 hors ligne, contre seulement 1 sur 25 en Europe. Par ailleurs, environ 56% de tous les sites Web sont en anglais et de nombreux enfants ne peuvent pas trouver du contenu qu’ils comprennent ou qui est culturellement pertinent. Enfin, plus de 9 sites pédopornographiques sur 10 identifies dans le monde sont hébergés dans cinq pays – le Canada, la France, les Pays-Bas, la Fédération de Russie et les États-Unis.

Face à tous ces défis, l'UNICEF recommande une action collective des gouvernements, du secteur privé, des organisations d’enfants, du monde universitaire, des familles et des enfants eux-mêmes, en vue de contribuer à améliorer les réglementations et rendre Internet plus sûr et plus accessible aux enfants.

(Interview : Christophe Boulierac, porte-parole de l’UNICEF à Genève; propos recueillis par Jérôme Longué)