UNESCO : Re-penser les politiques culturelles

Le lancement du Rapport mondial 2018 de l’UNESCO « Re-penser les politiques culturelles» analyse l'impact des politiques et mesures les plus récentes prises à travers le monde pour mettre en œuvre la Convention 2005 de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, aujourd'hui ratifiée par 145 Etats ainsi que par l’Union européenne.

Plus précisément, le rapport suit les progrès accomplis dans la réalisation des quatre objectifs principaux de la Convention: soutenir des systèmes de gouvernance durables de la culture; parvenir à un échange équilibré de biens et services culturels et accroître la mobilité des artistes et des professionnels de la culture; intégrer la culture dans les cadres de développement durable; promouvoir les droits de l’homme et les libertés fondamentales.

Le Rapport examine comment la Convention de 2005 a inspiré des changements politiques aux niveaux mondial et national dans dix domaines clés de l'action politique et rassemble un ensemble de données nouvelles pour éclairer l’élaboration des politiques culturelles et placer la créativité au cœur du développement.

Lors du lancement de ce rapport, le film du réalisateur algérien Karim Moussaou ”en attendant les hirondelles” a été présenté. Ce film raconte trois histoires, trois générations qui raconte l’Algérie contemporaine. Il a aussi participé à un débat sur la culture, le cinéma et les défis du impact du numérique sur les industries créatives

La première édition du Rapport mondial a été publiée en 2015. Ce lancement aura lieu à l’occasion de la 11ème Session ordinaire du Comité intergouvernemental de la Convention de 2005 (12-15 décembre 2017).

(Interview: Karim Moussaou réalisateur algérien du film ”en attendant les hirondelles”; propos recueillis par Roni Amelan du service de presse de l’UNESCO)