Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie : «Mission accomplie », estime son Président

Le Conseil de sécurité s'est réuni ce matin pour prendre acte de la conclusion de la fin des travaux du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY). Les quinze ont entendu la déclaration du Président du Tribunal, le magistrat maltais, Carmel Agius, qui a estimé que le Tribunal s'est acquitté de son mandat. Il s'est félicité de pouvoir annoncer que 24 ans après l'adoption de la résolution 827 (1993) par le Conseil de sécurité, le TPIY a offert une réponse « audacieuse et innovante » au conflit dans cette ancienne république et a jugé la totalité des 161 personnes accusées d'avoir commis ou ordonné des atrocités pendant le conflit. « Mission accomplie », a déclaré le Président de la juridiction internationale ad hoc.

«En soutenant la création et le maintien du Tribunal, nos prédécesseurs et ceux présents ici aujourd’hui, ont apposé leur signature sur une page très importante de l’histoire de la justice internationale et la lutte contre l’impunité. Nous, ensemble avec vous, nous nous souviendrons de ce que nous avons accompli; d'avoir réalisé quelque chose de bien; quelque chose de significatif, » a déclaré le Président du TPIY.

« Mais il y a une autre histoire, l’histoire de ceux qui, presque depuis le début, ont eu peur d'accepter le Tribunal et même l'ont dénoncé. C’est une histoire qui appartient à ceux qui n’ont pas choisi de lutter contre l’impunité, mais plutôt, pour des raisons de gain politique ou personnel, de nationalisme aveugle et de haine ethnique, ont privilégié l’immunité et, ont préféré protéger, voire glorifier, les auteurs d'atrocités », a tenu à rappeler le magistrat maltais.

Le juge Agius a mis ensuite en exergue ce qu'il a considéré comme des tournants dans l'histoire de cette juridiction internationale. Ainsi, en décembre 1998, dans l'affaire Anto Furundžija, lorsque le jugement a reconnu que la violence sexuelle peut également constituer une violation des Conventions de Genève ou en février 2001, dans l'affaire Kunarac et consorts, lorsqu'il a été établi que la présence d'un responsable gouvernemental de toute autre autorité « n'est pas nécessaire » pour conclure à ce que la charge retenue soit considérée comme un acte de torture en vertu du droit humanitaire international.

Carmel Agius a également cité l'affaire Stanislav Galić, laquelle a conclu au fait que les actes de violence délibérément dirigés contre la population civile avec pour objectif premier de « répandre la terreur » constituent une violation des lois et coutumes de la guerre. Ces décisions sont des « points de non-retour », qui ont à jamais changé le paysage de la justice internationale, et ont été reprises à leur compte par ce Conseil dans ses propres décisions, par d'autres cours et tribunaux internationaux ou nationaux, a-t-il rappelé.

Au sujet de l'affaire Prlic et al., le Président Agius a reconnu que ce qui s'est passé la semaine dernière est « tout à fait regrettable », faisant allusion au suicide par empoisonnement d'un accusé au moment du verdict. « Le Tribunal attache la plus haute importance à cet incident, qui fait désormais l'objet d'une enquête approfondie », a-t-il déclaré. Toutefois, aussi malheureuses soient-telles, ces circonstances ne doivent pas entacher les dernières semaines d'existence du Tribunal, ni remettre de quelque manière que ce soit en cause sa postérité et ses jugements. Il est extrêmement perturbant de constater que certains tentent d'exploiter cette situation, a estimé M. Agius, en affirmant qu'« ils ne devraient pas s'en sortir impunément ».

Évoquant la question du soutien au TPIY, le juge a estimé que le Tribunal avait reçu toutes les ressources et le soutien nécessaires pour lui permettre de mener à bien ses travaux. « Mais soyons honnêtes ici : si nous prétendons croire à la justice pénale internationale, nous devons alors accepter qu'il s'agit d'une mission chronophage, lourde et onéreuse, et qu'elle ne peut pas être comparée à la charge d'une juridiction pénale nationale ». « Aurions-nous pu mieux faire ? Probablement. Aurions-nous pu être plus efficaces ? En un mot, oui. Mais permettez-moi de vous dire que ce n'est pas faute d'avoir essayé. Avions-nous le choix ? Non. Y a-t-il une seule personne dans cette salle qui puisse sincèrement soutenir auprès des familles des victimes que la justice pour leurs proches disparus n'est pas un combat digne d'être mené ? »

Après avoir longuement remercié les États Membres, y compris certains membres du Conseil de sécurité, les organisations régionales, et la société civile, pour avoir soutenu l'action du TPIY pendant près d'un demi-siècle, M. Agius a déclaré que la conclusion des travaux du Tribunal dans la limite prévue par son mandat ne signifie pas que « notre job est fini ». « Je quitte aussi le Tribunal avec le cœur lourd, accablé par le nombre considérable de crimes qui doivent être jugés par des juridictions nationales de l'ex-Yougoslavie, et par les centaines de victimes qui continuent de demander justice. »

Le Président du TPIY s'est cependant félicité que de nombreuses affaires soient jugées dans des tribunaux militaires spéciaux. M. Agius a donc exhorté l'ONU à continuer de prêter assistance aux institutions pertinentes sur le terrain. « De plus, la montée du révisionnisme et du nationalisme à travers la région ne peut pas être ignorée », a-t-il prévenu. « Ne nous voilons pas la face : l'absence de guerre ne signifie pas la paix, en particulier en Bosnie-Herzégovine, où les troubles politiques se poursuivent ». Le juge s'est félicité en conclusion du « successeur solide » au TPIY que constitue le Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux.

(Extrait sonore : Carmel Agius, Président du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie)