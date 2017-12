Supprimer les barrières physiques et culturelles; construire des sociétés inclusives «pour, par et avec les personnes handicapées»

Les personnes handicapées, en tant que bénéficiaires et agents du changement, peuvent accélérer le processus vers un développement inclusif et durable. Pour que le Programme 2030 respecte véritablement sa promesse de «ne laisser personne de côté», toutes les barrières physiques et culturelles doivent être supprimées pour créer des sociétés qui offrent de réelles opportunités pour tous et partout, a déclaré l’ONU à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées.

Le thème de l’édition 2017 de la Journée internationale est «Transformation vers une société durable et résiliente pour tous». L'ONU exhorte les gouvernements, les personnes handicapées et leurs organisations représentatives, les institutions universitaires et le secteur privé à travailler de concert pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD).

Dans son message, le Secrétaire général, António Guterres, a déclaré que le Programme de développement durable à l’horizon 2030 incarne l’engagement à renforcer les capacités des personnes confrontées à la marginalisation et à l’exclusion pour réduire leur vulnérabilité aux chocs économiques, sociaux et environnementaux.

Ces dernières années, la communauté internationale a accompli des progrès notables dans la promotion des droits du milliard de personnes handicapées dans le monde. Le handicap est reconnu comme une question transversale dans le Programme 2030, le Nouvel agenda urbain, qui établit une nouvelle norme mondiale pour le développement urbain durable, et le Cadre de Sendai sur la réduction des risques de catastrophe.

« Pourtant, les personnes handicapées restent trop souvent exclues de la conception, de la planification et de la mise en œuvre des politiques et programmes qui ont un impact sur leur vie. Trop souvent, elles font l’objet de discrimination sur les marchés du travail et dans l’accès à l’éducation et à d’autres services », fait valoir António Guterres.

Pour surmonter ce défi, le chef de l’ONU estime que la voie vers des installations, des technologies, des infrastructures, des services et des produits inclusifs, accessibles et utilisables doit être assurée par, pour et avec les personnes handicapées.

«Nous devons bâtir sur leur agence, travailler ensemble pour concevoir, développer et mettre en œuvre des solutions abordables et innovantes pour réaliser l’égalité pour tous», a-t-il souligné, ajoutant: “Lors de la Journée internationale des personnes handicapées, supprimons les barrières physiques, construisons des sociétés résilientes et créons des opportunités qui ne laissent vraiment personne de côté. ”

Faisant écho à cet appel, Audrey Azoulay, Directrice générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), a déclaré que les personnes handicapées, qui sont en première ligne d’un monde qui change rapidement et dans lesquelles les sociétés se transforment, sont particulièrement vulnérables aux impacts des crises humanitaires et des défis environnementaux.

« Cela ne peut pas continuer. Nous devons associer les personnes handicapées à toutes les décisions et les politiques », a-t-elle souligné, expliquant que l’UNESCO continuera à agir partout, en commençant par l’éducation inclusive, en tête du Cadre éducation 2030, en s’inspirant du Guide de l’UNESCO pour l’inclusion et l’équité dans l’éducation en vue de renforcer les systèmes éducatifs qui offrent des opportunités à tous.

«Le message de l’UNESCO est clair aujourd’hui. Bâtir des sociétés durables et résilientes requiert l’inclusion, la participation et l’autonomisation de chaque femme et homme, y compris des personnes handicapées », a souligné Audrey Azoulay, ajoutant:« Il s’agit de l’égalité des droits et de la dignité pour tous.»

(Extrait sonore : Mise en perspective par Jérôme Longué)