Rétrospectives 2017 : la lutte de l'ONU contre le terrorisme

Le magistrat Jean-Paul Laborde a dirigé pendant quatre ans, la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme.

Le Sous-Secrétaire général des Nations Unies a quitté ses fonctions à la fin du mois de juillet. Il dresse le bilan des actions menées depuis plusieurs décennies par l’ONU. Un combat qui a évolué au fil du temps pour s’adapter au fléau qui lui-même a sophistiqué ses méthodes de propagande, de recrutement et a multiplié les actes barbares au nom de causes indéfendables ou de prétextes fallacieux. D’où l’importance de la prévention et de l’éducation.

Comme le souligne Jean Paul Laborde, des liens étroits unissent le terrorisme et la délinquance et le crime organisé. Aussi, de nombreux outils communs peuvent être utilisés pour réduire les nuisances voire faire cesser drastiquement les activités de ces entreprises criminelles et meurtrières.

Il s’est aussi félicité d’une initiative majeure prise par le secteur privé pour lutter contre le terrorisme en ligne. Ansi les entreprises Facebook, Microsoft, Twitter et YouTube ont annoncé dernièrement la création du Forum Internet mondial pour lutter contre le terrorisme – une initiative visant à dissocier leurs services aux consommateurs des terroristes et les extrémistes violents

(interview : Jean-Paul Laborde, Directeur exécutif du du Comité des Nations Unies chargé de la lutte contre le terroriste des Nations Unies (CTED); propos recuillis par Jérôme Longué)