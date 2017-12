RCA : 1 enfant sur 2 rêve de pouvoir manger, se soigner, ou aller à l’école

Les enfants et les femmes sont les plus touchés par l'augmentation spectaculaire de la violence qu'a connue la République centrafricaine en 2017, a déploré mardi le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF).

Selon l'agence, les régions auparavant instables, telles que le centre et le nord-ouest, sont restées très tendues cette année, alors que l’ensemble du sud-ouest, auparavant épargné par la crise, est aujourd’hui la région la plus frappée.

L’UNICEF ne s'attend malheureusement pas à une amélioration de la situation dans les mois à venir et signale que la moitié de la population centrafricaine a besoin d’un soutien humanitaire, soit 2,5 millions de personnes, dont 1,3 million d’enfants.

L'impact des violences sur leur vie est multiple.

Un enfant centrafricain sur cinq a été contraint de fuir son domicile, alors que le pays compte 601.000 nouvelles personnes déplacées.

« Quand on a 12 ans et que l'on a passé 4 ou 5 ans à fuir les violences (…) ça veut dire qu'on a passé la moitié de sa vie à fuir, la moitié de sa vie à ne pas savoir si demain on va pouvoir aller à l'école, à ne pas savoir si, quand on rentrera à la hutte le soir, il y aura encore un papa ou une maman ou un grand-père ou une grand-mère pour vous accueillir », explique Donaig Le Du, chargée de la communication de l'UNICEF pour le pays, au micro d’ONU Info.

Selon le Fonds, 20% des écoles dans le pays sont fermées à cause de l’insécurité, deux fois plus d’enfants ont été recrutés dans les groupes armés en 2017 et l'accès des humanitaires constamment entravé par les activités des groupes criminels et armés.

« Le résultat, c'est que ces enfants ont de tous petits rêves », précise Donaig Le Du, de retour d'une visite à Kagabandoro où elle a rencontré des enfants qui ont été déplacés à plusieurs reprises.

« Quand on leur demande, ‘si j'avais une baguette magique et que je pouvais te donner tout ce que tu voulais?’, eh bien ils ont juste envie d'avoir un toit sur la tête, ils ont juste envie d'avoir à manger dans leur assiette le soir même ou le lendemain et ils ont juste envie d'avoir un tout petit peu de sécurité. »

Face à cette situation, l'UNICEF tente d'apporter un réponse, y compris avec la mise en place d'espaces temporaires d’apprentissage et en libérant des enfants recrutés.

L’agence affirme que c'est un moment critique pour le financement. Elle a reçu moins de la moitié (46%) des fonds nécessaires pour répondre aux besoins humanitaires en 2017, et, les besoins augmentent en 2018.

(Interview : Donaig Le Du, chargée de communication UNICEF RCA; propos recueillis par Cristina Silveiro)