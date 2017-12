Pourparlers sur la Syrie : l'ONU confirme que la délégation gouvernementale est attendue dimanche à Genève

Les pourparlers sur la Syrie se poursuivent à Genève. Depuis mardi dernier, l'Envoyé spécial de l'ONU pour Syrie, M. Staffan de Mistura continue ses consultations avec la délégation de l'opposition désormais unifiée au sein de la Commission syrienne pour les négociations (CSN). Lors d'un point de presse ce jeudi à Genève, le médiateur onusien a confirmé que la délégation gouvernementale va rejoindre dimanche les négociations sur la Syrie organisées par l'ONU à Genève. « La délégation du gouvernement syrien nous a informés qu'elle s'envolerait pour Genève le dimanche 10 décembre. Nous en avons pris note”, a confié M. de Mistura aux journalistes. « Nous sommes prêts à continuer à nous entretenir avec les deux parties syriennes jusqu'au 14 décembre », a-t-il ajouté.

Le médiateur de l'ONU a mis en garde contre toute tentative de « sabotage » des pourparlers de Genève par Damas ou l'opposition. Staffan de Mistura entend évaluer la semaine prochaine si l'une des parties syriennes conviées au Palais des Nations a ainsi tenté de saboter le processus de Genève. Le médiateur onusien jaugera le comportement des deux camps à savoir le gouvernement et l'opposition. « Et sur cette base, nous déciderons de la suite et à partir de là, on verra s'il y a de bonnes dispositions ou s'il s'agit d'un sabotage des pourparlers de Genève ».

« Nous espérons que ceux qui seront présents à Genève s'engageront sérieusement sur ces pourparlers », a-t-il ajouté. « Il y a beaucoup d'initiatives qui sont planifiées, mais nous évaluerons le comportement des deux parties, gouvernement et opposition », a dit le médiateur, mettant en garde sur l'impact que cela pourrait avoir « sur toute autre tentative politique pour tenir des processus ailleurs ». Une façon pour Staffan de Mistura de rappeler que les pourparlers de Genève restent le seul processus de paix soutenu par le Conseil de sécurité des Nations Unies, bien que de nombreuses autres initiatives soient prévues sur la situation en Syrie. Il a averti que si une partie « était en train de saboter le processus et les progrès de Genève, cela aurait un impact très négatif sur toute autre tentative politique d'organiser des processus ailleurs ».

Dans tous les cas, le médiateur onusien souhaite concentrer cette fois les négociations sur la rédaction d'une nouvelle Constitution et sur l'organisation d'élections sous la supervision de l'ONU. Mais ces pourparlers doivent se tenir sans pré-conditions.

Même s'il y a des initiatives parallèles au processus politique, « c'est clair que la résolution 2254 (2015) du Conseil de sécurité de l'ONU et le processus de Genève restent le point de référence pour tout ce que nous faisons », selon Staffan de Mistura. « Toutefois c'est aussi vrai que nous avons bien clarifié aux deux côtés qu'il peut y avoir des opinions différentes, des positions très fortes différentes. Mais si on veut parler de négociations, il ne faut pas avoir de pré-conditions », a-t-il ajouté.

Staffan de Mistura et son équipe ne comptent pas « baisser leurs bras » d'autant que ce huitième cycle des pourparlers vise à trouver une issue à la guerre qui ravage la Syrie depuis plus de six ans.

Il faut juste souligner qu'en marge de ces discussions intersyriennes, le Bureau de l'Envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie a également tenu, ce jeudi à Genève, une réunion du Groupe de travail sur l'accès humanitaire, un organe créé par le Groupe de soutien international à la Syrie. A l'issue de cette session, le Conseiller spécial de l'Envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie a une nouvelle tiré la sonnette d'alarme sur le sort des civils dans la Ghouta orientale. Dans cette province jouxtant la capitale syrienne, Jan Egeland a indiqué que la Ghouta orientale est présentement « l'épicentre de la souffrance en Syrie ».

Dans cette enclave près de Damas contrôlée par les rebelles et assiégée par les forces gouvernementales, près de 400.000 personnes y vivent encore. Et pour les humanitaires, l'urgence pour les humanitaires est d'avoir l'autorisation pour une évacuation médicale d'urgence d'environ 500 patients de l'enclave, dont 167 enfants. Parmi ces malades de la Ghouta orientale, « 282 doivent urgemment subir une opération chirurgicale, d'autres souffrant de cancer et au moins cinq enfants atteints de malnutrition aigüe sévère », selon Jan Egeland. Dans ces conditions, Staffan De Mistura a dénoncé « ce type d'approche médiévale » sur le sort des civils. « Cette situation est inadmissible », a conclu le médiateur onusien.

(Mise en perspective d'Alpha Diallo, Nations Unies/Genève ; avec un extrait sonore de Staffan De Mistura, Envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie)