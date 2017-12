Myanmar : une agence de l'ONU met en garde contre un retour précipité et prématuré des Rohingyas

Le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) a mis en garde vendredi contre un retour dans l'Etat de Rakhine des Rohingyas réfugiés au Bangladesh avant que la situation ne soit pacifiée dans l'Etat de Rakhine. L'Agence onusienne rappelle que le 23 novembre dernier, le Myanmar et le Bangladesh ont signé un accord sur le rapatriement librement consenti des réfugiés rohingyas. Mais tous les réfugiés ont le droit de rentrer chez eux, et ce seulement si les personnes ressentent que le moment et les circonstances sont favorables, prévient le HCR.

Pour l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, le retour des Rohingyas doit se dérouler conformément aux normes internationales. Il est donc essentiel que ces retours ne soient pas précipités ou prématurés. Selon le porte-parole du HCR, on ne peut pas renvoyer des gens dans l'Etat de Rakhine dans des conditions qui ne sont pas viables. Une façon pour Adrian Edwards de rappeler que la sécurité des personnes concernées doit être pleinement respectée, dans le cadre de ce rapatriement volontaire. Cela signifie avant tout que le retour doit être librement consenti et se dérouler dans la sécurité et la dignité. Ce qui ouvrirait la voie selon le HCR, à des solutions durables. D'autant que sur le terrain, de profondes divisions entre les communautés demeurent sans solution et que l'accès humanitaire reste toujours très difficile.

Le Myanmar et le Bangladesh ont signé le mois dernier un accord ouvrant théoriquement la porte au retour des réfugiés Rohingyas dans un délai de deux mois. Le HCR se tient prêt à aider les deux gouvernements à œuvrer en faveur d'une solution durable pour les réfugiés rohingyas actuellement au Bangladesh. Le rétablissement de la paix et de la stabilité, la garantie du plein accès humanitaire et la lutte contre les causes profondes des déplacements sont des conditions préalables importantes pour que les retours soient conformes aux normes internationales.

Quelque 20.000 réfugiés ont encore franchi la frontière avec le Bangladesh en novembre et près de 270 depuis début ce mois de décembre. Depuis fin août, près de 650.000 Rohingyas ont fui les violences dans l'État de Rakhine, au Myanmar. Des réfugiés qui ont « subi de graves violences et de profonds traumatismes ». « Certains ont perdu des membres de leur famille, des proches et des amis. Leurs maisons et villages ont été incendiés et détruits », conclut le HCR.

(Mise en perspective : Alpha Diallo, Nations Unies/Genève)