Migration: le succès du pacte mondial reposera sur l’adhésion politique et morale maximale des pays

Au Mexique, la réunion préparatoire du Pacte mondial sur la migration a débuté ce lundi, dans la ville de Puerto Vallarta.

À l’ouverture de la Conférence, la Représentante spéciale des Nations Unies pour les migrations, Louise Arbour, a souligné que la migration exige une réponse mondiale. “Le mouvement des personnes à travers les frontières est, par définition, une réalité internationale”, a-t-elle déclaré. “Il n’y a rien dans cela qui puisse contredire le droit souverain d’un Etat – soumis au droit international et national – de gérer qui entre et reste à l’intérieur de ses frontières.”

Louise Arbouur a ajouté que le succès du Pacte mondial reposera sur l’adhésion politique et morale maximale des pays et la volonté de renforcer la coopération aux niveaux régional et international.

(Extrait sonore: Lousie Arbour, Représentante spéciale pour les migrations)