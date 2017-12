La Déclaration universelle des droits de l'homme aura bientôt 70 ans

La Journée des droits de l'homme est célébrée chaque année le 10 décembre, jour anniversaire de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Cette année, la Journée des droits de l'homme donne le coup d'envoi à une année d'événements marquant la célébration prochaine du 70ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, un document fondateur qui a proclamé les droits inaliénables de chaque individu en tant qu'être humain, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Il s'agit du document le plus traduit dans le monde, disponible en plus de 500 langues.

Pour l’artiste Yacine Ait Kaci, dit YAK, cette déclaration ne lui est pa inconnu puisqu’il a illustré avec son personnage Elyx une édition spéciale de cette Déclaration. Cette version a été créée en 2014 à la demande du Centre régional d'information des Nations Unies, (UNRIC) à Bruxelles et du Haut-commissariat aux droits de l'hommes des Nations Unies à Genève. La version Elyx de la Déclaration universelle est désormais disponible en 400 langues.

Elyx est un ambassadeur virtuel des Nations Unies. Et YAK l’a créé ”comme un média, un intermédiaire, afin qu’il puisse connecter des personnes très différentes en mettant l'accent sur leurs points communs plutôt que leurs différences. Il est ambassadeur virtuel car il n'existe que dans notre imaginaire et pourtant fait passer des messages et des valeurs bien concrètes. Il est l'ambassadeur du digital, de cette nouvelle couche d'information commune qui concrétise le rêve de nos ancêtres. Il véhicule un message : WE ARE ONE, Nous sommes Un.”

(Interview Yacine Aït Kaci, Artiste de Elyx ; propos recueillis par Florence Westergard)