Journée mondiale de lutte contre le sida : de l'implication des hommes envers les services du VIH

A l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, l'ONUSIDA a publié un nouveau rapport indiquant que les hommes ont moins de chances d’avoir accès au traitement contre le VIH et sont plus susceptibles de décéder de maladies associées au sida. L'angle mort met en lumière le fait qu'à travers le monde, moins de la moitié des hommes séropositifs au VIH sont sous traitement, en comparaison avec 60 % des femmes. Les études montrent que les hommes sont plus susceptibles que les femmes de débuter le traitement tardivement, de l'interrompre et d'être perdus au cours du suivi du traitement. « Lutter contre les inégalités qui mettent en danger les femmes et les filles face au VIH est la priorité absolue de la riposte contre le sida, » déclare Michel Sidibé, Directeur exécutif de l’ONUSIDA. « Mais il existe un angle mort concernant les hommes : les hommes n'utilisent pas les services destinés à la prévention du VIH ou au dépistage du VIH, et ils n'ont pas accès au traitement de la même manière que les femmes. »

En Afrique subsaharienne par exemple, les hommes et les garçons vivant avec le VIH ont 20 % de chances en moins de connaitre leur état sérologique que les femmes et les filles séropositives au VIH, et sont moins susceptibles à 27 % d'avoir accès au traitement. Au KwaZulu-Natal, province dont la prévalence au VIH est la plus élevée en Afrique du Sud, seul un homme sur quatre âgé entre 20 et 24 ans vivant avec le VIH a appris qu’il avait contracté le virus en 2015. En Afrique Centrale et de l'Ouest, une région qui lutte pour riposter efficacement contre le VIH, seuls 25 % des hommes séropositifs au VIH ont accès au traitement. Lorsque les personnes ne sont pas sous traitement, elles sont plus susceptibles de transmettre le VIH. « Lorsque les hommes ont accès aux services de traitement et de prévention du VIH, apparait alors un triple dividende » ajoute M. Sidibé. « Ils se protègent eux-mêmes, ils protègent leurs partenaires sexuels et ils protègent leurs familles. »

Baisse de l'utilisation du préservatif

Ce rapport met en évidence des données issues de l'Afrique subsaharienne, indiquant que l'utilisation de préservatifs durant les rapports sexuels avec un partenaire non régulier est faible parmi les hommes plus âgés, qui sont également plus susceptibles d'être séropositifs au VIH. 50 % des hommes âgés de 40 à 44 ans et 90 % des hommes âgés de 55 à 59 ans ont déclaré ne pas utiliser de préservatif. Ces données sont conformes aux études indiquant un cycle de transmission du VIH des hommes plus âgés vers les femmes plus jeunes, et des femmes adultes vers les hommes adultes d'âge similaire dans des zones à forte prévalence du VIH.

En dehors de l'Afrique du Sud et orientale, 60 % de la totalité des nouvelles infections du VIH parmi les adultes touchent les hommes. Le rapport souligne les difficultés particulières auxquelles les hommes vivant dans les populations clés sont confrontés pour avoir accès aux services de VIH, parmi lesquelles la discrimination, le harcèlement et le refus des services de santé. Selon l'ONUSIDA, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes sont 24 fois plus susceptibles de contracter le VIH que les hommes dans la population générale. En outre, dans plus d'une douzaine de pays, la prévalence nationale du VIH parmi les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes est de 15 % ou plus.

Cependant, des études récentes ont remarqué que l'utilisation de préservatif a diminué en Australie, en Europe et aux États-Unis d'Amérique. Aux États-Unis, par exemple, le pourcentage d'homosexuels séronégatifs et d’autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes sans utiliser de préservatif a augmenté, passant ainsi de 35 % à 41 % entre 2011 et 2014. « Nous ne pouvons pas laisser la complaisance s’installer », déclare M. Sidibé. « Si nous laissons la complaisance s'installer, le VIH va s'implanter et nos espoirs de mettre fin à l'épidémie de sida d'ici 2030 seront anéantis. »

(Extrait sonore : Peter Ghys, Directeur du Département Information stratégique et évaluation à l’ONUSIDA ; propos recueillis par Alpha Diallo)