Journée des volontaires 2017 : « Les volontaires : premiers à agir. Ici. Partout. »

La campagne pour la Journée internationale des Volontaires 2017, célébrée le 5 décembre, est l'occasion de reconnaître la solidarité des volontaires à travers le monde qui répondent à l'appel dans les moments difficiles, prenant des risques afin de sauver des vies et d'aider les autres à vivre dans la dignité.

En plus de mobiliser des milliers de volontaires chaque année, le programme Volontaires des Nations Unies (VNU) contribue à la paix et au développement en prônant le volontariat mondialement, en encourageant ses partenaires à intégrer le volontariat dans la programmation du développement. Grâce au service Volontariat en ligne du programme VNU, les volontaires peuvent agir pour le développement humain durable et soutenir les activités des organisations de développement par l’Internet. Chaque année, plus de 6 500 se portent volontaires et plus de 12 chaque jour. Des milliers de personnes se portent volontaires en ligne ou sur le terrain, et contribuent à la paix et au développement, travaillant pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD).

Grâce au volontariat, chacun peut influer sur le programme de développement durable en mobilisant et en engageant les gouvernements et les communautés.

ONU Info, à l'occasion de la Journée internationale des Volontaires 2017, a donné la parole à plusieurs volontaires qui travaille pour le Bureau des Nations Unies sur la drogue et le crime (ONUDC) en Afrique de l'ouest et du centre. Le Bureau utilise des volontaires dans la lutte contre toutes les formes de criminalité et de terrorisme.

Spécifiquement dans le cas du Niger, le Bureau a traité 230 affaires impliquant des personnes soupçonnées de terrorisme, dont 11 femmes et 25 enfants, en 60 jours, et ce grâce à une action concertée des autorités judiciaires nigériennes soutenues par des volontaires des Nations Unies et l’ONUDC.

La plupart de ces suspects étaient détenus en détention provisoire depuis 2015, lorsque les attentats terroristes commis par Boko Haram ont ravagé la région de Diffa, à l’est du pays, à la frontière avec le Nigeria.

Le Niger et la région élargie du Sahel sont confrontés à une menace terroriste croissante. La région a été particulièrement touchée, en particulier depuis 2010, lorsque divers groupes armés ont intensifié leurs activités.

Les Volontaires des Nations Unies effectuent leur travail dans des conditions difficiles, en particulier compte tenu de la sensibilité des affaires liées au terrorisme. Les VNU signalent qu’il y a une dimension psychologique importante dans leur travail, car ils soutiennent les personnes qui ont souvent subi un traumatisme.

(Dossier préparé par Florence Westergard avec les volontaires d’ONUDC Afrique de l’ouest et du centre : Abdoulaye Goubé, Volontaire Spécialiste, Section Justice, Niger; Khalil Otmane, Jeune Volontaire, Branche Prévention du terrorisme, Canada; Khady Diallo, Jeune Volontaire nationale, Branche Prévention du terrorisme, Sénégal; Maïa Mendjisky, Jeune Volontaire, Coordination de programme et Communication, France)