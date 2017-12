“Le temps presse pour trouver une solution diplomatique à la situation dangereuse”, affirme le chef des affaires politiques de l’ONU au terme de sa visite en RPDC

La communauté internationale est alarmée par l’escalade des tensions et déterminée à trouver une solution pacifique à la situation dans la péninsule coréenne a déclaré le Secrétaire général adjoint aux affaires politiques des Nations Unies, Jeffrey Feltman, lors de son voyage en République populaire démocratique de Corée (RPDC) du 5 au 8 décembre 2017.

Lors de sa visite Jeffrey Feltman a rencontré le Ministre des affaires étrangères de la RPDC, RI Yong Ho, et le Vice-Ministre des affaires étrangères, PAK Myong Guk.

Ils ont échangé leurs points de vue sur la situation qui prévaut dans la péninsule coréenne et ont convenu qu'elle constituait la question la plus tendue et la plus dangereuse en matière de paix et de sécurité dans le monde aujourd’hui.

Le chef des affaires politiques de l'ONU a également noté la nécessité urgente de prévenir les erreurs de calcul et d'ouvrir des voies pour réduire les risques de conflit.

Il a affirmé qu’il ne peut y avoir qu’une solution diplomatique à la situation, obtenue grâce à un processus de dialogue sincère .

Le temps presse a ajouté le Secrétaire général adjoint, soulignant la nécessité de mettre pleinement en œuvre toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité.

Aussi, lors de sa mission Jeffrey Feltman a rencontré l’équipe pays de l'ONU et le corps diplomatique. Il s'est rendu sur les sites de projets de l'Organisation, visitant notamment une usine de produits alimentaires pour enfants, un institut de prévention de la tuberculose, un institut de tumeur du sein et un hôpital pédiatrique.

Il a ainsi pris connaissance du travail que mène l'Organisation sur le terrain pour sauver des vies, ainsi que des difficultés rencontrées en matière d’approvisionnement et de financement.

(Mise en perspective : Cristina Silveiro)