Est de l’Ukraine: l’insécurité alimentaire a doublé en un an, les humanitaires tirent l’alarme

Les agences humanitaires des Nations Unies et leurs partenaires ont présenté jeudi à Genève un plan d’intervention humanitaire dans l’est de l’Ukraine pour lequel ils ont besoin de 187 millions de dollars pour aider 2,3 millions de personnes ayant besoin d’assistance en 2018.

Le Coordonnateur humanitaire des Nations Unies en Ukraine, Neal Walker, a fait le point devant les États membres des Nations Unies sur la crise humanitaire dans l’est de l’Ukraine, a indiqué le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA).

Alors que l’Ukraine entre dans sa quatrième année de conflit, de nombreuses personnes touchées ont épuisé leurs économies et leur capacité à faire face à la situation. Elles sont maintenant obligés de faire des choix impossibles entre la nourriture, la médecine, le logement, le chauffage ou l’éducation de leurs enfants.

Des millions de femmes, d’enfants et de personnes âgées sont menacés chaque jour par des bombardements, des combats intenses et d’autres hostilités. Près d’un million de personnes traversent chaque mois l’un des cinq postes de contrôle opérationnels le long de la ‘ligne de contact’ de 457 kilomètres pour accéder aux services de base, aux pensions, aux avantages sociaux et maintenir les réseaux familiaux, a précisé OCHA.

« Les habitants de l’est de l’Ukraine continuent de payer un prix très lourd en raison du conflit. Alors que l’Ukraine ne fait plus la une des journaux, des millions d’hommes, de femmes et d’enfants ont un besoin urgent de notre aide. Aujourd’hui, j’appelle les États membres à afficher leur solidarité en soutenant cet important appel de fonds », a dit M. Walker. Le Coordonnateur humanitaire a ajouté qu’une « paix durable est la seule solution humanitaire pour des millions de personnes affectées ».

Sur les 4,4 millions de personnes touchées par le conflit, quelque 3,4 millions d’entre elles ont besoin d’assistance et de protection humanitaires. Parmi les plus vulnérables, il y a beaucoup de personnes âgées, de femmes et d’enfants.

32 organisations internationales et 16 organisations nationales ont lancé cet appel de fonds de 187 millions de dollars pour leur apporter une aide humanitaire. Sans ce financement, les organisations humanitaires seront incapables de soutenir les communautés vulnérables pendant les difficiles mois d’hiver.

(Extrait sonore: Neal Walker, Coordonnateur humanitaire des Nations Unies en Ukraine; propos recueillis par Daniel Johnson)