Édition spéciale 2018 : la musique au service de l’ONU

Bonne année à toutes et à tous. Commençons l'année 2018 en chantant avec cette édition spéciale du Journal d'ONU Info consacrée à la musique au service de l'ONU.

Pour mieux communiquer les idées et messages de l'ONU à travers le globe, l'Organisation fait souvent appel à des artistes et musiciens, qui mettent leurs renommée, talent et voix à son service.

UNICEF et la chanteuse sud-africaine Toya Delazy ont collaboré pour la vidéo de « Khula Khula », en faveur de l’autonomisation des filles en Afrique. Objectif : sensibiliser le public aux défis auxquels elles sont confrontées – violence, mariage précoce, exploitation et pratiques néfastes. Le mot « Khula » en zulu signifie « croitre » ou « grandir ».

Inna Modja est une chanteuse malienne engagée, qui connaît de prêt les pratiques néfastes subies par les femmes africaines, étant elle-même excisée. Elle a prêté sa voix au lancement de Spotlight, un projet conjoint de l’Union européenne (UE) et de l’ONU qui vise à éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles. Sa chanson Water, évoque le long trajet parcouru par les filles africaines pour aller chercher ou trouver de l'eau :

Pour le musicien malien Salif Keita, lutter contre les préjugés sur l'albinisme est un engagement quotidien. Lui-même atteint d'albinisme, celui qu'on surnomme ''la voix d'or de l'Afrique'', a choisi de chanter pour célébrer sa différence.

« Vwa Ayiti pou lape » ('Voix d'Haïti pour la paix' en créole) est un projet de « Culture pour la paix » organise par la MINSUTAH, la Mission de stabilisation de l'ONU en Haïti . 200 jeunes ont été formés par des artistes haïtiens pour créer 10 chansons prônant la paix, dont « Ann chwazi lape » (Ont choisi la paix).

Chansons :

Khula Khula, Toya Delazy

Water, Inna Modja

La dfférence, Salif Keita

Ann chwazi lape , Dieulène Gagneaud, Lorcy Gilson, Guy Jr Lafontant, David Vieillard, Garlène Florestat, Chrissoit Vieillard, « Vwa Ayiti pou lape »

Présentation et production : Cristina Silveiro