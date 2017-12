Démence: le nombre de personnes affectées par la démence devrait tripler d’ici 30 ans

Avec le vieillissement de la population mondiale, le nombre de personnes atteintes de démence devrait tripler, passant de 50 à 152 millions d’ici 2050, indique l’Organisation mondiale de la santé (OMS.

“Chaque année il y a 10 millions de personnes qui sont diagnostiquées avec la démence, soit une personne toutes les 3 secondes et dont 6 millions dans les pays à revenu faible ou intermédiaire” a précisé Alison Ruth Brunier, porte-parole à l'OMS. Les souffrance qui en resultant sont énormes. Plus d'attention doit donc être accordée à ce défi croissant et il faut veiller à ce que toutes les personnes atteintes de démence, où qu’elles vivent, reçoivent les soins dont elles ont besoin.”

Le coût annuel global de la démence est estimé à 818 milliards de dollars, soit plus de 1% du produit intérieur brut mondial. Le coût total comprend les coûts médicaux directs, les soins sociaux et les soins informels. D’ici 2030, le coût devrait avoir plus que doublé pour atteindre 2 000 milliards de dollars américains, un coût qui pourrait nuire au développement social et économique et submerger les services sociaux et de santé, y compris les systèmes de soins de longue durée.

Lancement du premier système mondial de surveillance

L’Observatoire mondial de la démence, plateforme Internet lancée par l’OMS, permettra de suivre les progrès accomplis dans la fourniture de services aux personnes atteintes de démence et à ceux qui en prennent soin, tant au niveau national qu’international. Il surveillera la présence de politiques et de plans nationaux, de mesures de réduction des risques et d’infrastructures pour fournir des soins et des traitements. Des informations sur les systèmes de surveillance et les données sur la charge de morbidité sont également incluses.

“C’est le premier système mondial de surveillance de la démence qui comprend un éventail aussi complet de données”, a déclaré le Docteur Tarun Dua, du Département de la santé mentale et de la toxicomanie de l’OMS. “Le système nous permettra non seulement de suivre les progrès, mais tout aussi important, d’identifier les domaines où les efforts futurs sont les plus nécessaires.”

Des résultats encourageants dans la planification de la démence et le soutien aux aidants

À ce jour, l’OMS a recueilli des données sur 21 pays représentant tous les niveaux de revenus. À la fin de 2018, on s’attend à ce que 50 pays fournissent des données.

Les résultats initiaux indiquent qu’une forte proportion de pays soumettent déjà des données dans des domaines tels que la planification, la sensibilisation à la démence et la tolérance aux démences (comme la participation aux activités communautaires et la lutte contre la stigmatisation des personnes atteintes de démence) ainsi que sur la formation pour les soignants, qui sont très souvent des membres de la famille.

Parmi les pays ayant communiqué des données jusqu’à présent: 81% ont mené une campagne de sensibilisation à la démence ou de réduction des risques; 71% ont un plan pour la démence; 71% offrent du soutien et de la formation aux aidants; 66% ont une initiative favorable à la démence.

Toutes ces activités sont recommandées par l’OMS dans le plan d’action mondial sur la réponse de santé publique à la démence 2017-2025. Alison Ruth Brunier met l’accent sur quatre recommendations de l’OMS: ”premièrement de continuer la sensibilisation du publique à la démence et comment aider non seulement les personnes atteintes de la démence mais leur entourage; deuxièmement de réduire le risque de démence grâce à une bonne hygiènne de vie plutôt dans la vie avec des activités physiques régulières, une bonne alimentation, éviter d’abuser de l’alcool. Troisièment, l’OMS recommande un meilleur diagnostic de traitements et de prise en charge de la maladide. Et quatrièment de donner du soutien aux personnes qui aident les personnes atteintes de la démence’‘.

(Interview Alison Ruth Brunier, Porte-parole à l'OMS; propos recueillis par Florence Westergard)