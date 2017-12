CNUCED/FAO : les pays en développement dépendants de produits de base doivent faire des efforts pour diversifier leurs économies

S’ils ne confirment pas leur engagement de changer d’orientation, les pays en développement tributaires des produits de base risquent, d’ici à 2030, d’être distancés sur le plan économique et social par des pays dont l’économie est plus diversifiée, selon un rapport de la CNUCED et de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) publié aujourd’hui.

Le Rapport sur les produits de base et le développement 2017 en fait un scénario vraisemblable étant donné que les prix mondiaux des produits de base alimentaires et non alimentaires – à l’exception du pétrole – devraient en principe rester à leur niveau de 2010, ou au mieux augmenter légèrement d’ici à 2030, date cible pour la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) adoptés par la communauté internationale en 2015. Cependant, le rapport constate que l’évolution des prix peut être différente selon les régions et les pays.

D’après le rapport, l’envolée des prix des produits de base enregistrée entre 2003 et 2011 a tiré vers le haut les recettes d’exportation et, de manière générale, le taux de croissance économique de nombreux pays en développement tributaires des produits de base, mais cette tendance s’est soit ralentie soit inversée depuis que les prix mondiaux se sont stabilisés à un niveau inférieur.

La nécessité d’investir dans le capital humain et la protection sociale et d’adopter des politiques de redistribution a ainsi été mise en lumière, sachant qu’une forte croissance économique mondiale à elle seule ne se traduit pas nécessairement par une réduction de la pauvreté et des progrès en matière de sécurité alimentaire.

Les pays en développement tributaires des produits de base doivent poursuivre leur transformation structurelle en vue d’améliorer leurs perspectives sociales et économiques, de réduire la pauvreté, d’assurer la sécurité alimentaire et d’atteindre l’ensemble des ODD.

Pour appuyer ses recommandations, le rapport examine les politiques menées par plusieurs pays et leurs effets socio-économiques respectifs. Les études de cas portent sur divers produits de base et leur pays producteur, notamment le soja en Argentine et au Brésil, le riz au Bangladesh, les diamants au Botswana et en Sierra Leone, le coton au Burkina Faso, le café et les bananes au Costa Rica, le cacao au Ghana, le nickel en Indonésie, le sorgho au Mali, le pétrole au Nigéria et le cuivre en Zambie.

D’après le rapport, parmi les mesures pouvant favoriser une croissance inclusive ces quinze prochaines années figurent la diversification économique, le développement des liens entre le secteur des produits de base et le reste de l’économie, l’adoption de politiques de dépenses anticycliques visant à mettre en place des fonds de stabilisation des recettes tirées des produits de base dans les phases d’envolée des prix en vue de les utiliser dans les phases de contraction, la création de valeur ajoutée dans le secteur des produits de base et la réalisation d’investissements dans la protection sociale, la santé et l’éducation.

Les pays en développement tributaires des produits de base auront besoin d’une marge d’action plus large pour trouver la bonne combinaison de mesures qui soit adaptée à leur situation économique et favorise leur développement économique durable dans un contexte de mondialisation croissante.

Enfin, la transformation structurelle devrait conduire à la bonne mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030, dont les ODD sont l’élément fondamental.

(Janvier Nkurunziza, Chef de la Section recherche et analyse des produits de base – Unité spéciale sur les produits de base, CNUCED; propos recueillis par Alpha Diallo)