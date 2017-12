Brkina Faso : la Jeunesse au coeur du plan d’action de développement économique et social du pays

La jeunesse du Burkina Faso est confrontée à de nombreux problèmes qui empêchent son plein épanouissement, tel que le chômage, l'incivisme ou encore le mariage précoce. C'est dans cette lutte que s'est lancée le Réseau des organisations des jeunes leaders africains des Nations Unies , pour l'atteinte des objectifs du développement durable, afin d'aider les jeunes à trouver facilement leurs repères pour surmonter ces difficultés. Le réseau aussi soutient les jeunes à s'inscrire dans la dynamique du plan nationale de développement économique et social ou PNDES du pays pour la mise en œuvre d'un plan d'action des jeunes

Le PNDES est conçu pour couvrir les cinq années du mandat présidentiel du Président du Burkina Faso. Ce Plan d'action servira de cadre de dialogue entre le Gouvernement, les partenaires nationaux, techniques et financiers qui soutiennent les actions de développement du pays. Il permettra également de définir et de mettre en œuvre les actions prioritaires basées sur la vision « Burkina 2025 ».

Un Programme spécial de création d'emplois pour les jeunes et les femmes a aussi été créé et vise à réduire le chômage et le sous-emploi des jeunes et des femmes, tranches vulnérables de la population.

Le processus d'implication des jeunes commence par prendre en compte leurs préoccupations et représente un processus participatif

Interviews :

- Dakiri SAWADOGO, Président du Réseau des organisations des jeunes leaders africains des Nations Unies au Burkina Faso, pour l'atteinte des objectifs du développement durable au Burkina Faso

- Athanase NIKIEMA, consultant au Réseau des organisations des jeunes leaders africains des Nations Unies au Burkina Faso, pour l'atteinte des objectifs du développement durable au burkina Faso

Interviews, production et montage : Florence Westergard