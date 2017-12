Bangladesh : près d'un quart des enfants réfugiés rohingyas atteint de malnutrition sévère

Jusqu'à un quart des enfants rohingyas de moins de cinq réfugiés au Bangladesh sont atteints de malnutrition aiguë. Ces personnes qui ont fui les violences au Myanmar sont exposées à de nombreuses maladies, a dit vendredi à Genève le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF). Selon Christophe Boulierac, « près de la moitié des enfants examinés sont anémiés, jusqu'à 40% souffrent de diarrhées et 60% d'infections respiratoires aigües ».

Trois investigations sanitaires et nutritionnelles ont été menées sur près de 1800 enfants arrivés ces derniers mois dans deux camps et d'autres sites informels. Selon ces enquêtes médicales et nutritionnelles conduites entre le 22 octobre et le 27 novembre dans les camps de réfugiés et les campements de fortune, jusqu'à 25% des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition aigüe sévère”, menaçant leur survie. « Nos pires craintes ont été confirmées », a affirmé un porte-parole de l'UNICEF lors d'un point de presse ce vendredi à Genève.

Selon Christophe Boulierac, la prévalence de la malnutrition aiguë chez les enfants de moins de 5 ans dépasse largement les 15% considérés comme une urgence par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Or « moins de 16% des enfants bénéficient d'un régime alimentaire minimal, essentiel pour leur croissance et leur développement », relève encore l'Unicef. « Nous avons désormais une image complète de l'état nutritionnel des enfants Rohingya à Cox's Bazar et malheureusement, nos pires craintes ont été confirmées », a déclaré le Représentant de l'UNICEF au Bangladesh cité dans ce communiqué. « Les enfants réfugiés qui ont déjà enduré des souffrances inimaginables en fuyant leurs maisons sont maintenant confrontés à une crise de santé publique », a fait remarquer Edouard Beigbeder.

Lors d'une première étude rendue publique le 3 novembre, l'Unicef avait évoqué un taux de malnutrition aigüe sévère de 7,5% dans le camp de Kutupalong à Cox's Bazar, au Bangladesh.

La nouvelle enquête rendue publique ce vendredi met donc en lumière une dégradation de la situation des enfants. Elle est particulièrement importante dans le camp de Kutupalong.

Outre la malnutrition, l'Agence onusienne note que parmi les autres problèmes, jusqu'à 40% des enfants font face à des diarrhées et jusqu'à 60% sont victimes d'infections respiratoires aiguës. Moins de 16% des enfants ont accès à une nutrition acceptable.

« La combinaison de la malnutrition, de la diarrhée et de l'infection peut rendre les enfants particulièrement vulnérables », a souligné M. Beigbeder. « Les organisations humanitaires sur le terrain ont déjà augmenté la capacité de traitement des enfants souffrant de malnutrition aiguë, mais des efforts doivent être déployés pour garantir que ces enfants aient accès à des régimes alimentaires adaptés, à de l'eau potable et à des soins de santé », a-t-il ajouté.

A cet égard, l'UNICEF et des institutions partenaires ont pris en charge environ 7.000 enfants atteints de malnutrition aiguë sévère. Ils ont aussi notamment utilisé 900'000 doses de vaccins contre le choléra. L'Agence onusienne a appelé à davantage d'efforts pour garantir un accès à des repas adaptés, une eau potable et des soins.

(Extrait sonore : Christophe Boulierac, porte-parole de l'UNICEF ; propos recueillis par Alpha Diallo)