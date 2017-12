Afghanistan : l’ONU présente ses condoléances aux familles des victimes des attentats de Kaboul

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, et le Conseil de sécurité ont présenté leurs condoléances aux familles des victimes des attentats qui ont visé jeudi un centre culturel et un média à Kaboul, en Afghanistan, faisant des dizaines de victimes.

« Le Secrétaire général condamne l’attaque perpétrée aujourd’hui contre le Centre culturel de Tabyan ainsi que celle contre un média à Kaboul. Ces attaques aveugles ont fait des dizaines de victimes civiles, y compris des femmes et des enfants », a dit son porte-parole dans une déclaration à la presse publiée jeudi soir.

M. Guterres « adresse ses plus sincères condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il exprime sa solidarité avec le peuple et le gouvernement de l’Afghanistan. Il croit fermement qu’un processus de paix est la seule voie pour assurer la stabilité de l’Afghanistan », a-t-il ajouté.

Le Conseil de sécurité de l’ONU a également fermement condamné ces « attaques terroristes odieuses et lâches », qui ont fait plus de 40 morts et 80 blessés et qui ont été revendiquées par l’État islamique d’Iraq et du Levant (EIIL/Daech).

Dans une déclaration à la presse publiée jeudi soir, les membres du Conseil de sécurité ont exprimé leur profonde sympathie et leurs condoléances aux familles des victimes et au gouvernement afghan et ils ont souhaité un prompt et complet rétablissement aux blessés.

(Mise en perpective : Florence Westergard)