Vancouver : les attentes de l'ONU avant la deuxième conférence ministérielle de l’ONU sur le maintien de la paix

Le Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, et le Secrétaire général adjoint pour l'appui aux missions, Atul Khare, représenteront à Vancouver, au Canada, ce mardi 14 et mercredi 15 novembre le Secrétaire général, António Guterres à la deuxième Conférence ministérielle de l'ONU sur le maintien de la paix. La Conférence devrait rassembler des ministers et hauts responsables de la defense représentant plus de 80 pays et organisations. Les deux jours de travaux ont pour objectif de débattre des défis rencontrés sur le terrain, des besoins actuels et urgents de l'Organisation en matière de maintien de la paix, mais aussi de la recherche de solutions avec les États Membres.

Parmi les temps forts de cette réunion de deux jours, figure un événement parallèle sur le Mali organisé mardi qui met l'accent sur les lacunes essentielles auxquelles est confrontée la Mission des Nations Unies déployée dans le pays, la MINUSMA, et la création de ressources adéquates.

La journée de mercredi commencera par une session visant à encourager les États Membres à mobiliser les agendas des femmes, de la paix et de la sécurité au sein de leurs forces armées.

Une Casque bleue de l'ONU recevra la récompense militaire de l'année en matière de plaidoyer en faveur du genre, remise par les Nations Unies.

Les États Membres auront aussi la possibilité d'annoncer mercredi leurs contributions financières aux opérations de maintien de la paix.

Selon Atul Khare, Secrétaire général adjoint à l’appui aux missions, il “importe au plus haut point” que les “lacunes” majeures dans l’équipement et le personnel nécessaires aux opérations de maintien de la paix de l’ONU soient comblées “dans les plus brefs délais”. Atul Khare, qui gère un budget de plus de 7 milliards de dollars pour soutenir 35 missions de maintien de la paix et d’autres missions de l’ONU dans le monde, a exprimé ses attentes, au micro d'ONU Info, à la veille de la Conférence de Vancouver.

