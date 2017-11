Syrie : traduire dans les faits les résultats obtenus pour permettre aux citoyens de déterminer librement leur propre avenir

Le Conseil de sécurité a examiné ce matin la situation en Syrie. Les quinze ont entendu par vidéoconférence l'exposé de Staffan de Mistura, l'Envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie, à la veille du 8ème cycle des pourparlers intersyriens qui doit commencer à Genève ce mardi 28 novembre 2017.

L'Envoyé spécial a estimé que la crise syrienne est l’une des pires de l’histoire de l’ONU, a maintenant le potentiel de progresser vers un véritable processus politique. Il y a selon lui, l’émergence d’un consensus international et il importe de commencer à traduire le processus en résultats concrets pour permettre aux Syriens de déterminer librement leur propre avenir.

A cette occasion, Staffan de Mistura a indiqué qu'il participera à la réunion des cinq États Membres permanents du Conseil de sécurité sur le conflit syrien, réunion organisée à Genève à l'initiative de la France.

L'Envoyé spécial a rappelé que depuis plus de six ans, le conflit syrien a fait des centaines de milliers de victimes et a déplacé des millions de personnes. Il a souligné l'ampleur du défi que représente le 8ème cycle de pourparlers intersyriens.

L'Envoyé spécial a estimé que cette crise, l’une des pires de l’histoire de l’ONU, a maintenant le potentiel de progresser vers un véritable processus politique. Il y a selon lui, l’émergence d’un consensus international et il importe de commencer à traduire le processus en résultats concrets pour permettre aux Syriens de déterminer librement leur propre avenir.

Même si le conflit s’est considérablement réduit dans plusieurs provinces du pays, grâce à plusieurs zones de désescalade garanties par la Russie, la Turquie et l’Iran, dans d’autres régions du pays déchiré par la guerre, y compris la Ghouta orientale, à l’extérieur de Damas, les populations sont toujours confrontées à la violence et à d'énormes besoins humanitaires, a fait valoir l'Envoyé spécial.

Confirmant sa participation mardi à la réunion du Conseil de sécurité à Genève, Staffan de Mistura a déclaré qu’il attendait avec impatience les manifestations de soutien de la communauté internationale. Il a ajouté qu’il y avait un réel danger de “fragmentation concrète” de la Syrie, et qu’il était prêt à s’engager avec tous ceux qui sont venus aux pourparlers intra-syriens organisés en Suisse.

(Extrait sonore : Mise en perspective par Jérôme Longué)