Syrie : début à Genève du 8e cycle des pourparlers et la délégation du gouvernement syrien attendue mercredi

Le dernier épisode de discussions intersyriennes au bord du Léman s'était achevé en mars dernier à Genève. Après huit mois d'interruption, ces pourparlers de paix sous l'égide de l'ONU, destinées à trouver une issue politique au conflit et à jeter les bases d'une transition, ont repris, ce mardi 28 novembre, à Genève. Lors d'une session hier du Conseil de sécurité de l'ONU, ce huitième cycle de pourparlers a été qualifié par l'Envoyé spécial de l'ONU, de « moment de vérité » pour les parties au conflit.

L'Envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie a participé mardi matin à une rencontre avec des représentants des cinq membres permanents du Conseil de sécurité, organisée à l'initiative de Paris. Outre Staffan de Mistura, étaient présents à cette réunion au Palais des Nations : David Satterfield, le Directeur de la Division Moyen-Orient au Département d'Etat américain, l'Ambassadrice Karen Pierce, la nouvelle Représentante permanente du Royaume-Uni au siège de l'ONU à New York, l'émissaire spécial du gouvernement chinois pour la Syrie, Xie Xiaoyan, Nicolas de Rivière : Directeur général des affaires politiques et de la sécurité au Ministère des affaires étrangères de la France et l'Ambassadeur Alexey Borodavkin, Représentant permanent de la Russie auprès de l'ONU à Genève.

Concernant les pourparlers proprement dits, les services de Staffan de Mistura ont confirmé l'arrivée de la délégation de l'opposition sur les bords du Lac Léman. Une délégation de l'opposition conduite par le cardiologue Nasr Hariri, qui a déjà l'expérience des négociations de paix. Lors d'un point de presse ce mardi, la Directrice du Service de l'Information de l'ONU à Genève a d'ailleurs rappelé que le 8e cycle de discussions a officiellement commencé aujourd'hui. « L'Envoyé spécial allait rencontrer la délégation de l'opposition syrienne un peu plus tard dans la journée », a ajouté Alessandra Vellucci.

Autre précision des Nations Unies, la délégation du gouvernement syrien prévoit d'arriver mercredi à Genève. « La délégation du gouvernement n'est pas encore arrivée mais l'Envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie a reçu un message disant qu'elle prévoyait d'arriver demain (mercredi) », a affirmé Alessandra Vellucci, porte-parole de l'ONU à Genève lors d'un point de presse.

Selon le bureau de M. de Mistura, les discussions doivent porter sur les thèmes prévus par la feuille route de la résolution 2254. Pour les délégations de Damas et de l'opposition, l'objectif de cette série de pourparlers de cette semaine sera de parler en priorité de quatre sujets : mise en place d'une « gouvernance crédible, inclusive et non-sectaire », élaboration d'une nouvelle Constitution, préparation d'élections « sous la supervision de l'ONU », discussions sur le terrorisme.

En attendant sur le terrain, les combats se poursuivent notamment dans la Ghouta orientale. Un convoi d'aide humanitaire n'a pu accéder à la zone lundi en raison des violences, a précisé un porte-parole du Bureau de l'ONU pour les affaires humanitaires (OCHA). Selon le Programme alimentaire mondial (PAM), trois millions de Syriens vivent encore dans des zones assiégées ou difficiles d'accès, comme dans la Ghouta orientale. En outre, dix millions de personnes sont confrontées en Syrie à des difficultés alimentaires. Selon l'ONU, le nombre de personnes qui dépendront d'une assistance reste à plus de 13 millions, dont 5,6 millions de manière importante.

« Les populations continuent de souffrir et avec ces négociations, les organisations humanitaires en appellent aux différentes parties pour donner une chance aux enfants syriens », a fait remarquer la porte-parole du PAM lors d'un point de presse à Genève. « Quand nos équipes se sont rendues dans l'Est de Ghouta, les leaders communautaires ont indiqué à nos équipes que certains mangeaient même de la nourriture tirée des déchets alimentaires alors que d'autres dévoraient de l'alimentation des animaux », a ainsi affirmé Bettina Luescher, qui a ajouté qu'un tel « cauchemar ne doit pas se produire au 21e siècle ».

(Mise en perspective : Alpha Diallo, Nations Unies/Genève)